Долар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпня

Курс долара у банках 16 серпня підвищився на 17 копійок – до 40,20 грн/дол, а євро впав на 15 копійок – до 40,95 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за доллар, а євро – 40,00 грн за євро.

За даними Мінфіну, найвигідніший банківський курс на сьогоднішній день в Укрсиббанку, OTP Банку, а потім уже в ПриватБанку.

Курс готівкового долара у ПриватБанку 16 серпня залишився на рівні попереднього дня – 39,10 грн/дол. Курс євро до гривні також не змінився – 40,08 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

В Укрсиббанку долар можна купити по 37,57 грн, а продати валюту – за 36,57 грн/долар. В OTP Банку курс валют становить 39,5 та 36,6 грн/долар відповідно.

Після останніх нововведень НБУ для обмінників курс долара в Україні більш-менш зміцнився.

Економічний експерт Олександр Охріменко зазначає, що нинішній курс 40 гривень загалом влаштовує всіх, і особливого ажіотажу на валюту зараз не прогнозується. Проте експерт називає два фактори, які можуть вплинути на курс валюти в Україні до кінця серпня. Це відомості з фронту та приплив валюти, або ж навпроти стрибок попиту на неї.

Але оскільки справжній приплив валюти від експорту розпочнеться не раніше вересня, поки що основним чинником впливу на курс залишається фронтова ситуація. Тому змін курсу варто очікувати вже восени, а у серпні валюта скоріше за все залишиться стабільною.

Раніше у НБУ пояснили, навіщо зняли обмеження на мінімальний курс валют в обмінниках.