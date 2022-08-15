Ціни на цукор та борошно змінилися: де дешевше купити продукти в середині серпня

Ціни на продукти в Україні змінюються щомісяця, а то й частіше. У серпні в супермаркетах цукор подорожчав у середньому на гривню за кілограм, а ось борошно навпаки подешевшало.

Українські супермаркети змінили ціни на цукор та борошно: де дешевше купити продукти в середині серпня

Станом на 15 серпня, найдешевше цукор коштує в супермаркетах мережі Metro - 30,90 грн/кг, при тому що середня ціна становить 31,23 грн за кг. В Ашані цукор коштує 31,50 грн/кг. Купити 3 кг цукру можна за ціною 93,90 грн, тоді як у липні цінник був на рівні 91,32 грн.

Цукор влітку традиційно дорожчає через сезон консервації. Господині, навіть незважаючи на війну, купують цукор великими об'ємами для приготування варення, джемів тощо.

Українські супермаркети змінили ціни на цукор та борошно: де дешевше купити продукти в середині серпня
Борошно у свою чергу в серпні подешевшало. Так, у середньому в супермаркетах кілограм борошна "Хуторок" за місяць знизився в ціні з 23,89 грн/кг до 22,46 грн/кг. Вартість упаковки борошна вагою 2 кг від цього виробника стала дешевшою на гривню – 40,53 грн за кг у серпні.
Українські супермаркети змінили ціни на цукор та борошно: де дешевше купити продукти в середині серпня
Основними причинами підвищення цін на продукти в Україні є зростання світових цін на продовольство та енергоносії, спричинені масштабними інфраструктурними руйнуваннями, збільшенням витрат на логістику, збоями в операційній діяльності та поставках в Україну.

Раніше повідомлялося, що у середині серпня українські супермаркети переписали цінники на м'ясо.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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