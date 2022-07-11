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2022-07-11
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Днями Кремль поставив ультиматум щодо повернення німецької турбіни для цього газопроводу, інформує
Традиційно газопровід "Північний потік" зупиняють для техобслуговування щонайменше раз на рік© gazeta.ru
У Росії вирішили 11 липня призупинити газопровід "Північний потік" терміном на 10 днів. Однак йдеться про планове обслуговування. Про ситуацію, яка спричинить те, що на цей час єдиним маршрутом постачання в країни Європи залишиться газотранспортна система України,
Тим часом у Газпромі кажуть, що Київ нібито підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу. Зауважимо, функціонування газогону призупинять до 21 липня.
Оксана Коваль, ZN.ua