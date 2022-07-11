Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"

Днями Кремль поставив ультиматум щодо повернення німецької турбіни для цього газопроводу, інформує ZN.ua.

Росія сьогодні призупиняє газопровід
Традиційно газопровід "Північний потік" зупиняють для техобслуговування щонайменше раз на рік
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У Росії вирішили 11 липня призупинити газопровід "Північний потік" терміном на 10 днів. Однак йдеться про планове обслуговування. Про ситуацію, яка спричинить те, що на цей час єдиним маршрутом постачання в країни Європи залишиться газотранспортна система України, повідомляє пропагандистський ТАСС.

Тим часом у Газпромі кажуть, що Київ нібито підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу. Зауважимо, функціонування газогону призупинять до 21 липня.


Оксана Коваль, ZN.ua





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