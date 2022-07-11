Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"

У Росії вирішили 11 липня призупинити газопровід "Північний потік" терміном на 10 днів. Однак йдеться про планове обслуговування. Про ситуацію, яка спричинить те, що на цей час єдиним маршрутом постачання в країни Європи залишиться газотранспортна система України, повідомляє пропагандистський ТАСС.

Тим часом у Газпромі кажуть, що Київ нібито підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу. Зауважимо, функціонування газогону призупинять до 21 липня.