Україна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організацій

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку та USAID створили Цільовий фонд одного донора, через який Україні буде перераховано $1,7 млрд. гранту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, проект відповідної угоди сьогодні схвалено на засіданні уряду.

"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі до державного бюджету України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - повідомив Шмигаль.

За його словами, кошти будуть направлені на покриття видатків державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.