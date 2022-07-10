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2022-07-10
Україна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організацій
Грант залучатиметься на безоплатній основі.
© Прес-центр НБУ
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку та USAID створили Цільовий фонд одного донора, через який Україні буде перераховано $1,7 млрд. гранту. Про це
За його словами, проект відповідної угоди сьогодні схвалено на засіданні уряду.
"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі до державного бюджету України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - повідомив Шмигаль.
За його словами, кошти будуть направлені на покриття видатків державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
Оксана Лебедина, ZN.ua