Родовища газу на Полтавщині намагаються вивести під контроль проросійських сил - деталі

Проросійський олігарх намагається взяти під контроль район Полтавщини і поставити під загрозу національну безпеку України, йдеться про Свистунківське і Червонолуцьке родовища газу. За даними геологів, в цьому районі майже 2,2 млрд кубів газу, на 4 млрд долларів.

Про це пише ТСН, інформує Апостроф.

У 2000-х держкомпанія "Укрнафта" за власний кошт розпочала тут дослідження. Місцева фірма "Аркона Газ Енергія" придбала усі дозволи за 135 тисяч дол, "занизивши цифри виявленого газу, що допомогло знизити і вартість спецдозволу". НАБУ відкрило провадження, визнало "Укрнафту" постраждалою стороною. Почалися суди. "Укрнафта" вимагала від Держслужби геології та надр скасувати дозвіл. Судді відмовили держпідприємству.

"Крапку у справі поставила трійка суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі Ігоря Федотова, Євгена Сорочко та Наталії Єгорової. Тоді ж новим власником компанії "Аркона газ Енергія" став олігарх Вадим Новинський, який її купив на виплат за 8,5 млн доларів", - пише видання.

Після укладення угоди компанія пішла на лондонську біржу шукати інвесторів, "вже там кількість газу знову збільшилася і повернулася до рівня, заявленого геологами", йдеться в матеріалі. "Укрнафта" знову подала позов і виграла його. Судді скасували дозволи "Аркони". Нові власники подали апеляцію.

"Справа потрапила до рук тих самих суддів, які вже віддали державний газ за безцінь, - це Ігор Федотов, Євген Сорочко та Наталія Єгорова", - пише видання

"Саме ця колегія суддів буде вирішувати апеляційні скарги щодо конкурсу на САП. Це дуже резонансна історія, адже конкурс наразі заблокований", - прокоментувала юристка і членкиня правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щерба.

"Федотов був військовослужбовцем РФ. Лише 2003-го став суддею. В Україні щодо нього був негативний висновок Громадської ради доброчесності. Головні претензії до нього полягають у тому, що родина має дуже багато майна, походження якого не може пояснити… Сорочко відзначився у багатьох резонансних справах. Його критикував Мін'юст за те, що він заблокував конкурси на стратегічні державні посади", - наголосила юристка.

Суддя Єгорова "перетворювала пам'ятки архітектури у торговельні центри": "Своїми судовими рішеннями виправдовувала від відповідальності Романа Насірова, є доброю подругою судді Вовка".

"Як показує досвід поводження росіян із нафтопереробкою в Україні, їх не цікавлять прибутки. Вони купують, щоб знищити: так було із заводами в Лисичанську, Івано-Франківську та Одесі… Аналогічна історія чекає і на Свистунівське та Червонолуцьке родовища газу на Полтавщині. Що довше там не добуватимуть український газ, то довше будуть купляти його в Росії. Що довше його куплятимуть у Росії, то більше ракет за зароблені гроші зможуть побудувати кремлівські шизофреники", - зазначають журналісти.


Іван Троянов, Апостроф





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