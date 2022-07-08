Квартири у Києві: за даними Держстату житло не будується, а навпаки - зникає
За п’ять років житловий фонд Києва «схуд» на 18%.
На початок 2021 року в Києві, якщо вірити даним Держстату, житла було за площею, як 2008-го, а за кількістю квартир — узагалі як 2006-го. Тобто понад 12 років активно будували, будували і нічого не побудували. Про це пише Георгій Могильний, експерт з питань містобудування, у матеріалі «Квартири-невидимки, або Чому влада централізовано не орендує житло для переселенців».
За словами автора, починаючи з 2016 року зі статистичних даних по Києву квартири починають поступово зникати, інформує
«Загалом протягом п’яти років на папері «знищіли» близько 230 тисяч квартир загальною площею 14 млн кв. м, або 18% усього існуючого в Києві житла. Щоб краще оцінити масштаб цієї підтасовки, зазначу: таку кількість квартир будують по всій Україні в середньому за два роки. Для самого Києва це виглядає ще більш вражаюче. В місті офіційно проживають 1,1 мільйона домогосподарств, але квартир на папері — лише 1 мільйон», - пише автор.
За його словами, один мільйон квартир на 1,1 мільйон домогосподарств — це 15–20% всіх киян в комуналках. А ще є сотні тисяч незареєстрованих приїжджих, що працюють і десь живуть у Києві.
«Ну як після такого не створити пільгових умов забудовникам, що своїм трудом рятують місто — суцільну комунальну квартиру?», - пояснив автор.