Квартири у Києві: за даними Держстату житло не будується, а навпаки - зникає

На початок 2021 року в Києві, якщо вірити даним Держстату, житла було за площею, як 2008-го, а за кількістю квартир — узагалі як 2006-го. Тобто понад 12 років активно будували, будували і нічого не побудували. Про це пише Георгій Могильний, експерт з питань містобудування, у матеріалі «Квартири-невидимки, або Чому влада централізовано не орендує житло для переселенців».

За словами автора, починаючи з 2016 року зі статистичних даних по Києву квартири починають поступово зникати, інформує ZN.ua .

«Загалом протягом п’яти років на папері «знищіли» близько 230 тисяч квартир загальною площею 14 млн кв. м, або 18% усього існуючого в Києві житла. Щоб краще оцінити масштаб цієї підтасовки, зазначу: таку кількість квартир будують по всій Україні в середньому за два роки. Для самого Києва це виглядає ще більш вражаюче. В місті офіційно проживають 1,1 мільйона домогосподарств, але квартир на папері — лише 1 мільйон», - пише автор.

За його словами, один мільйон квартир на 1,1 мільйон домогосподарств — це 15–20% всіх киян в комуналках. А ще є сотні тисяч незареєстрованих приїжджих, що працюють і десь живуть у Києві.

«Ну як після такого не створити пільгових умов забудовникам, що своїм трудом рятують місто — суцільну комунальну квартиру?», - пояснив автор.