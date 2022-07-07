Українцям підвищили пенсії на 45 грн: у Пенсійному фонді прокоментували підсумки липневої індексації

В Україні 1 липня підвищили прожитковий мінімум до 2027 грн, і разом з ним в українських пенсіонерів зросла мінімальна пенсія. За підсумками індексації, розмір надбавки в середньому склав 45 грн на особу.

Українцям підвищили пенсії на 45 грн: у Пенсійному фонді прокоментували підсумки липневої індексації

У Пенсійному фонді відзвітували, що розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонеру визначено індивідуально, залежно від виду перерахунку. Комусь перерахували мінімальну пенсію за віком, іншим індексували доплату за понаднормовий стаж. Більшості підвищили саме мінімальну пенсію.

У липні пенсії зросли у 4,8 млн осіб. Мінімальна пенсія збільшилася на 93 грн – до 2027 грн. Пенсія із втрати годувальника у сім'ї військовослужбовців з 1 липня збільшилася на 186 грн - до 4054 грн. Пенсії шахтарям перерахували, додавши 279 грн. Мінімальний розмір виплат у такий спосіб склав 6081 грн. Також індексація торкнулася одержувачів максимальних пенсій. Їм держава з липня почне доплачувати на 930 грн. більше, і пенсія зросте до 20 270 грн.

Українцям підвищили пенсії на 45 грн: у Пенсійному фонді прокоментували підсумки липневої індексації
Виплати індексованих пенсій розпочалися з 4 липня. У Пенсійному фонді нагадали, що пенсії громадянам перерахують автоматично.

Вперше в Україні прожитковий мінімум перетнув рубіж у 2 тисячі гривень, тоді як до 1 липня для осіб непрацездатного віку він становив 1934 гривні.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли про процедуру виплат грошової допомоги на похорони пенсіонера під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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