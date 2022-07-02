Ембарго на нафту з РФ: у ЄС опублікували роз'яснення з неприємним сюрпризом для Росії

Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо ембарго на російську нафту, яке було введено минулого місяця. Виявилося, що під заборону потрапить не лише нафта з РФ у чистому вигляді, а й у складі сумішей — так званих блендів, які зараз активно використовуються у Європі. Про це пишуть росЗМІ.

Як йдеться у роз'ясненні, якщо поєднується російська та неросійська нафта, то під заборону потрапляє вся партія. Виняток — здатність постачальника чітко показати, яку частину партії зроблено над Росії, тоді цю частину пустять на європейський ринок.

РосЗМІ вже переполошилися. Там заговорили про те, що тепер для російських нафтовиків більше не будуть доступні прості способи обходу санкцій у вигляді використання подібних сумішей, коли в танкері постачалася нафта з кількох джерел, 50,1% якої з непідсанкціонованих країн.