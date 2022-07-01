Долар і євро по-різному повели себе в перший день липня: курс валют
Сьогодні, 1 липня, гривня зміцнила позиції на готівковому ринку щодо євро, але впала в ціні відносно долара США, попри зафіксаний валютний курс 29,25 грн/дол. Офіційний курс євро зараз на рівні 30,4 грн, тобто на 37 копійок дешевше за показники вчорашнього банківського дня, інформує
Про це свідчать дані Мінфіну.
На чорному ринку курс долара зараз знаходиться на таких позиціях: 35,45 грн/дол за купівлю та 35,55 грн/дол за продаж - ціни не змінились у порівнянні з попереднім банківським днем. Водночас в обмінниках у середньому американську валюту купують за 35,44 грн/дол, а продають за 35,54 грн/дол.
Стосовно курсу євро, то на чорному ринку один євро купують за 37 гривень, а продають за 37,2 грн. Разом з цим курс в обмінниках коливається на рівні купівлі євро за 37,07, а продажу за 37,21 грн.
Курси валют в українських банках можна переглянути в таблицях нижче: