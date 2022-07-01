Долар і євро по-різному повели себе в перший день липня: курс валют

Сьогодні, 1 липня, гривня зміцнила позиції на готівковому ринку щодо євро, але впала в ціні відносно долара США , попри зафіксаний валютний курс 29,25 грн/дол. Офіційний курс євро зараз на рівні 30,4 грн, тобто на 37 копійок дешевше за показники вчорашнього банківського дня, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Мінфіну.

На чорному ринку курс долара зараз знаходиться на таких позиціях: 35,45 грн/дол за купівлю та 35,55 грн/дол за продаж - ціни не змінились у порівнянні з попереднім банківським днем. Водночас в обмінниках у середньому американську валюту купують за 35,44 грн/дол, а продають за 35,54 грн/дол.

Стосовно курсу євро, то на чорному ринку один євро купують за 37 гривень, а продають за 37,2 грн. Разом з цим курс в обмінниках коливається на рівні купівлі євро за 37,07, а продажу за 37,21 грн.

Курси валют в українських банках можна переглянути в таблицях нижче: