Українські біженці у Португалії: які податки вони повинні платити

Українські біженці, які понад 183 дні перебувають у Португалії, набувають статусу податкових резидентів. Вони мають вносити платежі до бюджету країни. При цьому ставки набагато вищі, ніж в Україні, а ухилитися від сплати дуже складно.

Українські біженці у Португалії повинні платити “космічні“ податки: про які суми йдеться

Українські біженці у Євросоюзі змушені платити там податки. Насамперед це стосується ФОПів. Киянка Олена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхала із трьома дітьми до Лісабону. На батьківщині вона працювала бухгалтером у великій компанії. У столиці Португалії українка зіткнулася з труднощами.

Жінку здивувало, що всі португальці добре знають, скільки податків вносять до бюджету країни. Вони мають можливість повернути частину сплачених податків за свої покупки - отримати податкове вирахування. Тому місцеві жителі записують витрати та завжди зберігають чеки.

У Португалії несплата податків – тяжкий злочин, тому суми справно сплачуються, а зарплати у концертах є великою рідкістю.

Олена уточнила, що їй довелося сплатити податковому консультантові. Вона не виключає, що у Португалії їй доведеться сплачувати податки за свій український ФОП. Біженка наголосила, що багато її земляків шоковані розміром податків.

"У нас ставка 5%, а у них тут мінімальна ставка 20%. Наші IT-шники в шоці", - поділилася багатодітна мати.

Українські біженці у Португалії повинні платити “космічні“ податки: про які суми йдеться

При цьому податкову ставку в 20% у Португалії передбачено як пільгову. Нею можна скористатися протягом десяти років. Після закінчення цього періоду розмір податків залежатиме від доходів і може перевищувати 40% від них.

Раніше повідомлялося про ціни на нерухомість у Португалії - будинок чи квартира біля моря обійдуться недешево.


Ловіцька Леся, Тудей





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