Україна отримала кредит на зарплати бюджетникам

У Мінфіні повідомили про те, що Світовий банк надав Україні фінансову підтримку у розмірі 446,8 млн євро. Кредитні кошти виділено у рамках "Підтримки державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

"У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро", - уточнило відомство.

Як зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко, кредит буде спрямований на підтримку працівників бюджетної сфери, на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.