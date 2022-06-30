Кредити і депозити: як вони зміняться після підвищення ставки НБУ

Національний банк України у червні значно підвищив облікову ставку – з 10 до 25% річних. Стало відомо, що буде з кредитами та депозитами.

Що буде з кредитами і депозитами українців після того як НБУ “накрутив“ облікову ставку

У прес-службі Нацбанку України зазначили, що за підвищенням облікової ставки зростуть ставки за депозитами. При цьому вплив на кредитні ставки для позичальників не буде критичним.

Відзначено, що підвищення облікової ставки означає для банків вищі ставки за кредитами рефінансування НБУ та депозитними сертифікатами. Подорожчання кредитів рефінансування призведе до їх заміщення депозитами. Конкуренція зростає – і банки пропонуватимуть вкладникам вигідніші депозити.

Щодо кредитних ставок для українців, то за нинішніх умов незначного зростання очікувати не варто.

Банки розраховують кредити, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, яка істотно нижча за облікову ставку. Середня вартість гривневих ресурсів у великих банках – близько 4% річних. Навіть якщо банки поступово піднімуть ставки за новими депозитами, це помірковано вплине на загальну вартість фондування.

Що буде з кредитами і депозитами українців після того як НБУ “накрутив“ облікову ставку

В сегменті споживчого кредитування ставки визначаються не обліковою ставкою, а співвідношенням попиту та пропозиції. З початком війни бізнес-кредитування більшою мірою розвивається завдяки держпідтримці. За умовами держпрограм, наприклад "Дешеві кредити 5-7-9%", ставки для клієнтів залишаються фіксованими. Українцям, як і раніше, будуть доступні дешеві кредити.

Зростання ставок за кредитами стримуватиме конкуренція між банками. У НБУ наголосили, що кредитування розвиватиметься з урахуванням воєнного періоду, а для громадян привабливішими будуть гривневі депозити.

Раніше повідомлялося, як чинити українцям, які під час війни не можуть повернути до банку борг за кредитом.


Ловіцька Леся, Тудей





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