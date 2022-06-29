Українські біженці у Німеччині: які ціни на продукти харчування у супермаркетах

Українські біженці після повномасштабного вторгнення Росії евакуювалися до багатьох європейських країн. Німеччина стала одним із найпопулярніших напрямків, незважаючи на високу вартість житла та їжі. Стало відомо, які ціни у місцевих супермаркетах.

Українські біженці у Німеччині: які ціни на продукти харчування у супермаркетах

Ціни на продукти в умовах економічної кризи зросли скрізь. Українські біженці поділилися даними щодо ситуації у Німеччині. Українка на ім'я Ганна приїхала з Одеси та мешкає у місті Гера. Вона зауважила, що жити у Німеччині на українську зарплату дорожче.

Примітно, що в цій країні магазини не працюють у неділю – треба купувати товари заздалегідь. Одяг дорожчий, але є торгові точки з доступними цінами. Транспорт, музеї та виставки також коштують дорожче, ніж в Україні.

На базовий продуктовий набір на тиждень потрібно 33-47 євро (1000 -1436 грн). Хліб коштує 1-2 євро (30-61 грн), вершкове масло – 2-4 євро (61-122 грн), десяток яєць – 3-4 євро (91-122 грн).

Кілограм свинини продається в середньому по 7-10 євро (214-305 грн), курятина трохи дешевша – 7-8 євро (213-244 грн). Соняшникова олія коштуватиме 4-5 євро (122-152 євро) за пляшку.

Українські біженці у Німеччині: які ціни на продукти харчування у супермаркетах

Борошно коштує 2-3 євро (45 грн/кг), цукор та картопля – 1-2 євро (30-61 грн/кг). Кілограм помідорів коштуватиме 3-4 євро (92-122 грн/кг), а яблук – 2-3 євро (61-91 грн).

Нагадаємо, українські біженці та їхні діти у Німеччині можуть отримати кредит на освіту, який повертають на вигідних умовах.


Ловіцька Леся, Тудей





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