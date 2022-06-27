Ціни на картоплю цьогоріч будуть високими

Через війну і масовий виїзд українців за кордон цьогоріч значно скоротився ринок споживання аграрної продукції, і, зокрема, велика частина врожаю картоплі залишилась не реалізованою. Через це багато крупних виробників овочевої продукції у 2022 році скоротили площі під цієї культурою. Отже восени, навіть за умов гарною врожаю, ціни на картоплю будуть високими.

Про "картопляні" проблеми, а також, куди фермери дівають надлишок товару, розповіли в "Сніданку з 1+1".

Отже, через масовий виїзд українців за кордон різко скоротилася кількість споживачів, а відтак того попиту на картоплю, на який аграрії розраховували з осені, не було. Щоби врятувати зібраний врожай, довелось їм збувати свій товар за зниженими цінами. Але й це не допомогло повністю позбутися надлишку.

В цій ситуації їм залишився єдиний вихід – здавати картоплю на переробні підприємства, що виробляють крохмаль. Так фермерам вдалося повернути хоч якісь гроші за свій товар. Отже, цьогоріч в Україні мають виробити стільки крохмалю, скільки не виробляли жодного року за весь період незалежності.

Досі його виробляли приблизно по 10 тисяч тонн на рік, а цьогоріч очікують близько 50 тисяч тонн. При тому, що Україні на рік потрібно не більше 12 тисяч тонн, ми можемо всі щодня ходити "накрохмалені".

Тому вже сьогодні влада лобіює на рівні посольств експорт українського крохмалю в країни, де бракує такого товару. Зокрема, йдеться про ринки Казахстану та Узбекистану, каже експертка з плодоовочівництва Всесвітнього банку розвитку Оксана Руженкова.

А тим часом, аби на наступити на ті самі граблі, крупні виробники картоплі максимально скоротили її посіви. Причому це скорочення могло би спричинити вже восени цього року великий дефіцит картоплі на ринку. Але, на щастя, до битви за врожай овочів підключились дрібні та середні фермери. Вони засадили достатньо площі, аби Україна була наступного сезону з картоплею.

Проте, стільки як торік, її вже не буде. Крім того, не можна забувати про ускладнену і дорогу логістику, недешеві засоби захисту рослин та оплату робочої сили. Таким чином, такої ціни на картоплю, як була цьогоріч узимку та навесні, вже не буде. Вона однозначно буде дорожча. Але наскільки - наразі ніхто не може спрогнозувати.

А тим часом, поки старої картоплі ще є вдосталь, і вона ще дешева, можна приготувати смачні пиріжки з картоплею за перевіреним бабусиним рецептом.