Ціни на продукти в Польщі: як заощадити на покупках в Auchan, Lidl та Biedronka

Ціни на продукти в Польщі не дорожчі, ніж в Україні. Тим, хто вперше приїжджає до країни та заходить до місцевих супермаркетів, потрібно знати, як додатково можна заощадити на покупці товарів, скориставшись доступними програмами лояльності.

Польські мережі супермаркетів дозволяють українським біженцям встановлювати програми супермаркетів на смартфони, накопичувати бонуси та розраховуватися ними за покупки.

Найпопулярніші мережі супермаркетів у Польщі – це Auchan, Lidl та Biedronka.

Французька мережа супермаркетів Auchan пропонує всім охочим стати учасниками програми Skarbonka. Для цього попросіть на касі пластикову картку та зареєструйте її онлайн або створіть картку лояльності у мобільному додатку Auchan. За допомогою картки можна буде заощаджувати від 0,5 до 1,5% від суми покупок, а також отримувати додаткові купони на покупки та знижки.

У польських супермаркетах Biedronka клієнти можуть приєднатися до програми лояльності Moja Biedronka. Покупці мають можливість отримати пластикову картку або створити віртуальну. Учасники програми можуть заощадити, купуючи товари зі знижками.

Lidl Plus – програма для постійних покупців супермаркетів Lidl. Щоб заощадити у цій мережі, завантажте мобільний додаток для IOS або Android, вказавши магазин, в який ви найчастіше ходите за покупками. Супермаркет Lidl також пропонує додаткову економію багатодітним сім'ям, які мають карту Du?ej Rodziny. З нею можна отримати 10% знижку на деякі групи товарів.

Раніше повідомлялося, що Польща розширила фінансову допомогу для уразливих категорій українців.