Ціни на продукти в Польщі: як заощадити на покупках в Auchan, Lidl та Biedronka

Ціни на продукти в Польщі не дорожчі, ніж в Україні. Тим, хто вперше приїжджає до країни та заходить до місцевих супермаркетів, потрібно знати, як додатково можна заощадити на покупці товарів, скориставшись доступними програмами лояльності.

Ціни на продукти в Польщі: як українські біженці можуть заощадити на покупках в Auchan, Lidl та Biedronka

Польські мережі супермаркетів дозволяють українським біженцям встановлювати програми супермаркетів на смартфони, накопичувати бонуси та розраховуватися ними за покупки.

Найпопулярніші мережі супермаркетів у Польщі – це Auchan, Lidl та Biedronka.

Французька мережа супермаркетів Auchan пропонує всім охочим стати учасниками програми Skarbonka. Для цього попросіть на касі пластикову картку та зареєструйте її онлайн або створіть картку лояльності у мобільному додатку Auchan. За допомогою картки можна буде заощаджувати від 0,5 до 1,5% від суми покупок, а також отримувати додаткові купони на покупки та знижки.

Ціни на продукти в Польщі: як українські біженці можуть заощадити на покупках в Auchan, Lidl та Biedronka
У польських супермаркетах Biedronka клієнти можуть приєднатися до програми лояльності Moja Biedronka. Покупці мають можливість отримати пластикову картку або створити віртуальну. Учасники програми можуть заощадити, купуючи товари зі знижками.

Lidl Plus – програма для постійних покупців супермаркетів Lidl. Щоб заощадити у цій мережі, завантажте мобільний додаток для IOS або Android, вказавши магазин, в який ви найчастіше ходите за покупками. Супермаркет Lidl також пропонує додаткову економію багатодітним сім'ям, які мають карту Du?ej Rodziny. З нею можна отримати 10% знижку на деякі групи товарів.

Раніше повідомлялося, що Польща розширила фінансову допомогу для уразливих категорій українців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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