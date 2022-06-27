Податок з городу під час війни: хто та скільки має сплачувати

Під час дії військового стану доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) не оподатковуються, якщо їхня сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної зарплати. Це на сьогоднішній день 78 000 грн.

Українцям розповіли, як платити податок з городу під час війни

При продажі власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД отримані від такого продажу доходи не є оподаткованими, якщо їхня сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо платником податків не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
Українцям розповіли, як платити податок з городу під час війни
Відповідно до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового Кодексу, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, вигодована, виловлена, перероблена, виготовлена/виготовлена/ фізичною особою на земельних ділянках для ведення:
  • садівництва та/або для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва;
  • особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї).

У Міністерстві фінансів уточнили, що у разі якщо сума одержаного доходу перевищує 78 000 грн, платник податків зобов'язаний вказати різницю у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну податкову декларацію про доходи відповідно до змін до Податкового кодексу, цьому сплативши податок із суми, яка перевищує неоподатковуваний мінімум.

Раніше повідомлялося, що українцям знизять податок на зарплату, зокрема скасують військовий збір деяким громадянам.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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