Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України, повідомила пресслужба компанії SCM.

«Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку Росії до норм міжнародного права і прав людини», - йдеться в заяві компанії від імені Ахметова.

Олігарх вимагає вжити термінових заходів, які запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню Росією зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM. При цьому він просить суд надати справі пріоритетного статусу.

«Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця — волаючі. Винні мають понести покарання», - обґрунтував позов Рінат Ахметов.