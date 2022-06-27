"Вперше з 1918 року": рф оголосила дефолт, який може стати найбільшим в історії, всі подробиці

Росія вперше за століття оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією все більш жорстких санкцій Заходу.

Як повідомляє Bloomberg, 26 червня закінчився пільговий період з виплати 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями, по закінченню якого настає дефолт .

Росія не змогла заплатити в іноземній валюті, а її спроба оплатити в рублях була відхилена.

Агентство зазначає, що росія не виплатила зовнішній борг вперше з 1918 року, що є маркером «швидкого перетворення країни в економічного, фінансового і політичного ізгоя». Крім того, єврооблігації Росії торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки більше не є частиною світової фінансової системи.

"Але, враховуючи збиток, вже нанесений економіці і ринкам, дефолт поки також носить в основному символічний характер і мало що значить для росіян, які переживають двозначну інфляцію і найгірший економічний спад за останні роки", - відзначають в Bloomberg.

Тим часом у Кремлі заперечують можливість дефолту, заявивши, що у них є кошти для покриття будь-яких рахунків, але "були змушені не платити". Намагаючись викрутитися, міністр фінансів РФ Антон Силуанов запевняв, що країна переключиться на обслуговування непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів в рублях.

"Це дуже, дуже рідкісна ситуація, коли уряд, у якого в іншому випадку були б кошти, змушений оголосити дефолт . Це буде один з найбільших дефолтів в історії", – заявив старший аналітик з суверенних держав в Loomis Sayles&Company LP Хасан Малік.

На думку ряду експертів, може знадобитися час, щоб підтвердити дефолт . Він є технічним, і сама країна називає його штучним.

Інформацію про дефолт Росії вже прокоментував глава офісу президента України Андрій Єрмак.