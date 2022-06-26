Колапс на картопляному ринку: фермери здають урожай на крохмаль та зменшили картопляні насадження

Левова частка торішнього врожаю картоплі не потрапила на прилавки, оскільки мільйони споживачів вимушено залишили Україну. Крім того, частина складів перебувала в окупації. Наразі фермери віддають тонни картоплі на крохмаль, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що заводи цього року виготовлять рекордну кількість крохмалю за всі роки незалежності. Йдеться про 50 тисяч тонн, замість 10 тисяч тонн на рік. При цьому фермерам вдалося отримати хоч якусь частину грошей.

Однак Україна максимум за рік може потребувати 12 тисяч тонн крохмалю, тому єдиний вихід - експорт.

Як розповіла експерт із плодоовочівництва Світового банку розвитку Оксана Руженкова, на сьогодні розглядають звернення до посольств низки країн, які мають дефіцит з картопляним крохмалем (Казахстан, Узбекистан).

Також великі фермери на сьогодні зменшили картопляні насадження через таку ситуацію, але вирівняють ситуацію середні та дрібні фермери, тож дефіциту картоплі не буде.

Наразі переробні підприємства перебудовують свій бізнес на інші вироби: розглядають застосування крохмалю для виготовлення паперу, картопляних та бобових пюре.