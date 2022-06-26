Тариф на газ уже за тиждень може змінитися для мільйонів українців

Для майже 9 мільйонів абонентів, яких перевели на обслуговування до постачальника останньої надії (ПОН), вже за тиждень може змінитися тариф на газ. Компанія Нафтогаз, яка виконує функції ПОН, не повідомляє, якою буде у липні вартість газу для цієї категорії споживачів.

Про це повідомляє ukranews, посилаючись на запит, зроблений журналістами цього видання "Нафтогазу".

Поки що Нафтогаз оприлюднив лише тариф на газ, за яким абоненти ПОН мають розрахуватися з ним за червень і травень. Цей тариф прирівняли до фіксованого річного тарифу на газ, за яким компанія відпускає блакитне паливо своїм звичайним клієнтам. Він становить 7,96 грн/кубометр.

Проте вже з липня для 8,8 мільйона абонентів збанкрутілих облгазів, які потрапили до Нафтогазу на обслуговування, все може змінитися. Адже відповідно до закону ПОН може встановити своїм споживачам ринковий тариф на газ. А він сьогодні, принаймні, у 3-4 рази вищий за фіксований тариф, встановлений для побутових споживачів.

"Згідно з наказом Товариства (Нафтогазу, - авт.) від 11.04.2022 №90, на період з 1 травня по 30 червня 2022 року ціна на природний газ для побутових споживачів Товариства як постачальника "останньої надії" становить 7,95689 грн. за куб. м. з ПДВ та врахуванням вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи", - відповіли у Нафтогазі.

Нафтогаз не відповів на питання про тариф, який буде у ПОН із липня. Натомість на журналістський запит дали стандартну відповідь, яка не містить жодної додаткової інформації.

Тобто тарифу на липень для клієнтів ПОН на сьогодні немає, хоча згідно із законом постачальники газу мають оприлюднити тарифи наступного місяця до 25 числа. Не знають, яким він буде і в НКРЕКП, до якої також був адресований такий запит.

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