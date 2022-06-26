Тариф на газ уже за тиждень може змінитися для мільйонів українців

Для майже 9 мільйонів абонентів, яких перевели на обслуговування до постачальника останньої надії (ПОН), вже за тиждень може змінитися тариф на газ. Компанія Нафтогаз, яка виконує функції ПОН, не повідомляє, якою буде у липні вартість газу для цієї категорії споживачів.

Тариф на газ може злетіти для мільйонів українців вже за тиждень: Нафтогаз не коментує ситуації

Про це повідомляє ukranews, посилаючись на запит, зроблений журналістами цього видання "Нафтогазу".

Поки що Нафтогаз оприлюднив лише тариф на газ, за яким абоненти ПОН мають розрахуватися з ним за червень і травень. Цей тариф прирівняли до фіксованого річного тарифу на газ, за яким компанія відпускає блакитне паливо своїм звичайним клієнтам. Він становить 7,96 грн/кубометр.

Проте вже з липня для 8,8 мільйона абонентів збанкрутілих облгазів, які потрапили до Нафтогазу на обслуговування, все може змінитися. Адже відповідно до закону ПОН може встановити своїм споживачам ринковий тариф на газ. А він сьогодні, принаймні, у 3-4 рази вищий за фіксований тариф, встановлений для побутових споживачів.

Тариф на газ може злетіти для мільйонів українців вже за тиждень: Нафтогаз не коментує ситуації
Нафтогаз не відповів на питання про тариф, який буде у ПОН із липня. Натомість на журналістський запит дали стандартну відповідь, яка не містить жодної додаткової інформації.

"Згідно з наказом Товариства (Нафтогазу, - авт.) від 11.04.2022 №90, на період з 1 травня по 30 червня 2022 року ціна на природний газ для побутових споживачів Товариства як постачальника "останньої надії" становить 7,95689 грн. за куб. м. з ПДВ та врахуванням вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи", - відповіли у Нафтогазі.

Тобто тарифу на липень для клієнтів ПОН на сьогодні немає, хоча згідно із законом постачальники газу мають оприлюднити тарифи наступного місяця до 25 числа. Не знають, яким він буде і в НКРЕКП, до якої також був адресований такий запит.

Нагадаємо, українцям розповіли, як повернути переплату за газ, тобто як повернути на рахунок гроші після зміни постачальника.


Марченко Любов, Тудей





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