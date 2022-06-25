Німеччина надасть Україні грант на суму €1 млрд

Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро грантового фінансування. Відповідну міжурядову угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє Міністерство фінансів .

Гроші надійдуть в Україну найближчим часом через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Їх спрямують до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Марченко подякував Лінднеру за швидке структурування угоди.

В міністерстві фінансів нагадали, що з початку повномасштабної збройної агресії рф Україна отримала від уряду Німеччини довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування держбюджету.