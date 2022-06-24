Українські біженці у Чехії отримують 37,7 тисячі гривень: на які виплати вони мають право

Українські біженці у Чехії можуть розраховувати на виплати від держави. Однак, для отримання допомоги є умови, які потрібно виконувати. Кошти не будуть нараховані, якщо наші співгромадяни вже отримали безплатне житло.

Українські біженці у Чехії отримують 37,7 тисячі гривень: на які виплати вони мають право

Наші земляки відразу після оформлення візи тимчасового захисту отримують у Чехії допомогу у розмірі 5000 крон (близько 200 євро). Виплата провадиться через Бюро праці. Першу суму проводять біженцям проводять автоматично після подання гуманітарної візи та паспорта.

На наступну можуть розраховувати лише ті, хто перебуває у важкій фінансовій ситуації (безпритульні та безробітні люди). Вони можуть отримати допомогу максимум п'ять разів. Таким чином, українці загалом можуть розраховувати на 30 тисяч крон (37 730 гривень). Через півроку біженці зможуть продовжити отримання держпідтримки, але в рамках стандартної соціальної допомоги.

Примітно, що виплати перестануть нараховувати, якщо українські біженці вже одержують харчування, безкоштовне житло та засоби гігієни від держави.

Українські біженці у Чехії отримують 37,7 тисячі гривень: на які виплати вони мають право

Нагадаємо, у столиці Чехії закрили центр допомоги біженцям. Замість Праги людей прийматимуть у інших регіонах.

За місцевим законом, програма прийому українців працюватиме й надалі. Система Lex Ukraine зобов'язує адміністративні органи Чехії надавати біженцям тимчасове житло, а орендодавці за це отримають від 200 до 350 крон.

Раніше повідомлялося про вартість квартир у новобудовах Чехії.


Ловіцька Леся, Тудей





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