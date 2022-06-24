Новостей.COM ⇒
2022-06-24
Долар продовжує "злітати" вгору: що з курсом валют на чорному ринку 24 червня
Національний банк України продовжує утримувати курси валют на стабільному рівні, тоді як на чорному ринку ціни на валюту частково починають зростати, інформує
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
Так, оновлені дані на п'ятницю, 24 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,47 грн. (23 червня – 35,31 грн.), а покупки – 35,35 грн. (23 червня – 35,2 грн.).
Найнижчий курс продажів у п'ятницю – 35,38 грн/дол, найвищий – 35,75 грн/дол. У столиці курси валют 24 червня виглядають так:
Слід зазначити, що регулятор скасував деякі обмеження на ринку, через що фінустанови можуть встановлювати ціни на власний розсуд.
Інна Погрібна, Апостроф