Долар продовжує "злітати" вгору: що з курсом валют на чорному ринку 24 червня

Національний банк України продовжує утримувати курси валют на стабільному рівні, тоді як на чорному ринку ціни на валюту частково починають зростати, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Так, оновлені дані на п'ятницю, 24 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,47 грн. (23 червня – 35,31 грн.), а покупки – 35,35 грн. (23 червня – 35,2 грн.).

Найнижчий курс продажів у п'ятницю – 35,38 грн/дол, найвищий – 35,75 грн/дол. У столиці курси валют 24 червня виглядають так:

Слід зазначити, що регулятор скасував деякі обмеження на ринку, через що фінустанови можуть встановлювати ціни на власний розсуд.