Долар продовжує "злітати" вгору: що з курсом валют на чорному ринку 24 червня

Національний банк України продовжує утримувати курси валют на стабільному рівні, тоді як на чорному ринку ціни на валюту частково починають зростати, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Так, оновлені дані на п'ятницю, 24 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,47 грн. (23 червня – 35,31 грн.), а покупки – 35,35 грн. (23 червня – 35,2 грн.).

Найнижчий курс продажів у п'ятницю – 35,38 грн/дол, найвищий – 35,75 грн/дол. У столиці курси валют 24 червня виглядають так:

Слід зазначити, що регулятор скасував деякі обмеження на ринку, через що фінустанови можуть встановлювати ціни на власний розсуд.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
ВидаленоВидалено
Київ та ще п\'ять міст залишилися без постачальників газу, жителів переводять до постачальника "останньої надії": як зміниться цінаКиїв та ще п\'ять міст залишилися без постачальників газу, жителів переводять до постачальника "останньої надії": як зміниться ціна
Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненнямНафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Блок рекламы


Похожие новости
Акції компаній-майнерів цифрових валют обвалилися на тлі зниження вартості біткойнаАкції компаній-майнерів цифрових валют обвалилися на тлі зниження вартості біткойна
Квартира за 10 тисяч доларів: українці масово скуповують зруйновану війною нерухомістьКвартира за 10 тисяч доларів: українці масово скуповують зруйновану війною нерухомість
Криптовалютные биржи заблокировали учетные записи обходивших санкции россиянКриптовалютные биржи заблокировали учетные записи обходивших санкции россиян
Гривня в Україні може стабілізуватися: в НБУ готуються зняти частину обмежень на валютуГривня в Україні може стабілізуватися: в НБУ готуються зняти частину обмежень на валюту
Visa планирует запуск криптовалютной картыVisa планирует запуск криптовалютной карты
Криптовалюта Celsius выросла в цене на 100% за два дняКриптовалюта Celsius выросла в цене на 100% за два дня
Акции криптовалютных компаний выросли более чем на 15%Акции криптовалютных компаний выросли более чем на 15%
РоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводыРоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводы
Долар почав "просідати": який курс валют на чорному ринку 22 червняДолар почав "просідати": який курс валют на чорному ринку 22 червня
Україна щомісяця витрачає на війну до 6 млрд доларів — USAIDУкраїна щомісяця витрачає на війну до 6 млрд доларів — USAID
Последние новости
Подгружаем последние новости