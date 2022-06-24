Міністерство економіки Німеччини планує експропріювати частину «Північного потоку-2» — SPIEGEL

Федеральне міністерство економіки Німеччини розглядає план з експропріації підводного газопроводу «Північний потік-2», дозвільний процес якого було зупинено після вторгнення Росії в Україну, повідомляє видання SPIEGEL з посиланням на власні джерела.

Уряд вивчає можливість експропріації частини трубопровідної системи, яка знаходиться на території Німеччини, і відрізання її від решти трубопроводу. Труби, що ведуть від землі до моря, планують підключити до плавучого мобільного терміналу скрапленого природного газу (СПГ).

До такого кроку в Німеччині планують вдатись через потенційне загострення спровокованої президентом РФ Владіміром Путіним газової кризи.

Якщо досі можливість перекриття Росією газового вентиля та занурення економіки Німеччини в рецесію видавалась лише кошмарним сценарієм, наразі страхи починають ставати реальністю: сьогодні магістральним газопроводом «Північний потік-1» надходить лише 40% від звичної кількості газу, пише видання.

Віце-канцлер Роберт Хабек вже оголосив про так званий другий рівень «газової тривоги» з трьох можливих.

В Німеччині вже ухвалено низку законів, які надають федеральному уряду повноваження оперативно втручатися в ринок газу. Ще кілька законів очікують на прийняття. Використання газових електростанцій буде скорочено, вугільні електростанції знову планують запустити з резерву. Промисловість повинна мати можливість використати вже замовлений на аукціоні газ, для закачування у сховища, які наразі заповнені на 59%.

Тому федеральний уряд розглядає нетрадиційні способи закупівлі альтернативних природному газу з Росії джерел у США чи країнах Близького Сходу.

Однак придбання скрапленого газу, на який вже виділено 15 мільярдів євро, тягне за собою проблему з потраплянням його в розподільчі мережі. Два запланованих термінали зрідженого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі не вдасться підготувати найближчим часом, крім того, за підрахунками урядовців, їх буде недостатньо. Для нормального забезпечення газом необхідно більше терміналів, щоб особливо залежні від російського газу східна, а особливо південна Німеччина, включаючи Баварію, могли бути забезпечені блакитним паливом. Саме тому в уряді розробили план з експропріації частини газогону «Північний потік-2», адже він має повну розподільну мережу з компресорами та лініями, які можуть транспортувати газ безпосередньо до південної Німеччини