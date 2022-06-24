Арештовано майно російського олігарха на мільярд гривень, що незаконо видобував корисні копалини та фінансував тероризм
Бізнесмен намивав пісок, щебінь в Україні та не платив податки, інформує
Служба безпеки України наклала арешт на особисте майно одного з впливових російських бізнесменів, який, як зазначають в СБУ, завдав суттєвої шкоди Україні та заробляв надприбутки шляхом незаконного видобутку піску та щебню. Про це повідомляють пресслужби
Відповідно до повідомлення СБУ, компанії під керівництвом громадянина РФ займались масштабним видобутком піску та щебню у Київській та Житомирській областях. При цьому, до держбюджету України податки не сплачувались, натомість прибутки скеровувались на фінансування агресії Росії проти України.
«Сам бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром днр», - додали у СБУ.
В ході розслідування виявилось, що зловмисник причетний до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.
У прокуратурі зазначили, що розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб, яку організував громадянин РФ, незаконної діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов'язкових податків і плати за землю, виведенням коштів та фінансуванням тероризму (ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 258-5 КК України).
У СБУ додали: «Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності. Накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн».