Арештовано майно російського олігарха на мільярд гривень, що незаконо видобував корисні копалини та фінансував тероризм

Служба безпеки України наклала арешт на особисте майно одного з впливових російських бізнесменів, який, як зазначають в СБУ , завдав суттєвої шкоди Україні та заробляв надприбутки шляхом незаконного видобутку піску та щебню. Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

Відповідно до повідомлення СБУ , компанії під керівництвом громадянина РФ займались масштабним видобутком піску та щебню у Київській та Житомирській областях. При цьому, до держбюджету України податки не сплачувались, натомість прибутки скеровувались на фінансування агресії Росії проти України.

«Сам бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром днр», - додали у СБУ .

В ході розслідування виявилось, що зловмисник причетний до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.

У прокуратурі зазначили, що розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб, яку організував громадянин РФ , незаконної діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов'язкових податків і плати за землю, виведенням коштів та фінансуванням тероризму (ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 258-5 КК України).