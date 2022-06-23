В Іспанії масово виселяють із житла біженців з України: що стало причиною

Українських біженців, які під час війни переїхали до Валенсії, просять залишити житло, надане у безкоштовне користування місцевою владою. Пов'язано це із початком туристичного сезону в Іспанії.

Так, на початку літа в Іспанію, зокрема Валенсія є популярною серед туристів, прибуває все більше мандрівників з інших країн. У зв’язку з цим українських переселенців попросили звільнити житло, яке їм надали у тимчасове користування. Багатьох українців розселяли до готелів, які в туристичний сезон здають номери за гроші.

Зараз від українських біженців надходять запити про допомогу у пошуку житла та переїзду до інших іспанських міст. Українців вже почали розселяти у Бенікасіму та Оропесі. Це два найпопулярніші туристичні міста в провінції Кастельон, де ціни на житло для відпочинку різко зросли із закінченням пандемії.

Українців, які отримали житло у Валенсії завдяки офіційним благодійним фондам, поки що не виселяють.

Подібна ситуація з виселенням торкнулася українських біженців у багатьох курортних країнах, зокрема Болгарії, де місцева влада прийняла рішення з 1 червня виселити українців з готелів, оскільки не може дозволити собі утримувати там громадян України у зв'язку з початком туристичного сезону.

Раніше повідомлялося, скільки коштує орендувати житло в Іспанії, і де здається доступна нерухомість.