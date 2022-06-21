ВВП впаде більш ніж на третину, а інфляція ще прискориться — прогноз НБУ

Унаслідок війни в Україні очікується падіння Внутрішнього валового продукту більш як на третину та суттєве прискорення інфляції, йдеться в звіті Національного банку України про фінансову стабільність країни.

В НБУ зазначили, що задля уникнення неконтрольованої девальвації та відпливу капіталу, тимчасово зафіксували обмінний курс та запровадили валютні обмеження, підтримуючи валютний ринок інтервенціями.

При цьому фінансування потреб бюджету та поповнення міжнародних резервів можливі завдяки масштабній фінансовій допомозі країн-партнерів.

«Падіння економічної активності матиме тривалий негативний вплив на доходи бізнесу та населення, а отже і на якість кредитного портфеля банків. Це також призведе до зменшення попиту на послуги фінансового сектору», - зазначили в Нацбанку.

У регуляторі зазначили, що доступ України до світових фінансових ринків закритий, а фінансування бюджету та підтримка міжнародних резервів можливі завдяки фінансовій допомозі країн-партнерів