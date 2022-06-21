Що відбувається з гривнею: оновлений курс валют у банках та на чорному ринку

У зв'язку з повномасштабною війною курси валют в Україні перебувають у динамічному стані, попри встановлення Нацбанком фіксованого курсу. Однак зараз долар опустився з критично високих позначок та в середньому коштує (станом на 21 червня) 35 грн, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на першу половину дня, 21 червня, середній курс долара в банках: купівля - 35 грн/дол, продаж - 35,7 грн/дол. Ціни на чорному ринку відрізняються не критично: купляють 1 долар за 35,3 грн, а продають за 35,5 грн. Водночас НБУ залишає фіксований курс у 29,25 грн за долар.

Щодо курсу євро, то в банках у середньому його купляють за 36,7 грн, а продать на гривню дорожче - за 37,7 грн. Чорний ринок загалом має схожі ціни: купівля - 37,15 грн, продаж - 37,4 грн. Нацбанк встановив курс по 30,795 грн.

Актуальний курс американської та європейської валюти можна з таблиць, наведених нижче.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненнямНафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователейPayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют та інфляція, в НБУ попередили, що відбувається з ціною на долар: "Протягом останніх..."Курс валют та інфляція, в НБУ попередили, що відбувається з ціною на долар: "Протягом останніх..."
НБУ різко підняв курс євро: скільки коштує валюта в банках та ринкуНБУ різко підняв курс євро: скільки коштує валюта в банках та ринку
В українських обмінниках перестали приймати деяку валютуВ українських обмінниках перестали приймати деяку валюту
Долар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринкуДолар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринку
Французький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФФранцузький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФ
Курс біткоїну впав до 19 тисяч доларів вперше з грудня 2020 рокуКурс біткоїну впав до 19 тисяч доларів вперше з грудня 2020 року
Гривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валютеГривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валюте
НБУ поддержал валютный рынок продажей валютыНБУ поддержал валютный рынок продажей валюты
Доллар подорожал на черном рынке валют 17 июняДоллар подорожал на черном рынке валют 17 июня
Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границуПрезидент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу
Последние новости
Подгружаем последние новости