Що відбувається з гривнею: оновлений курс валют у банках та на чорному ринку

У зв'язку з повномасштабною війною курси валют в Україні перебувають у динамічному стані, попри встановлення Нацбанком фіксованого курсу. Однак зараз долар опустився з критично високих позначок та в середньому коштує (станом на 21 червня) 35 грн, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на першу половину дня, 21 червня, середній курс долара в банках: купівля - 35 грн/дол, продаж - 35,7 грн/дол. Ціни на чорному ринку відрізняються не критично: купляють 1 долар за 35,3 грн, а продають за 35,5 грн. Водночас НБУ залишає фіксований курс у 29,25 грн за долар.

Щодо курсу євро, то в банках у середньому його купляють за 36,7 грн, а продать на гривню дорожче - за 37,7 грн. Чорний ринок загалом має схожі ціни: купівля - 37,15 грн, продаж - 37,4 грн. Нацбанк встановив курс по 30,795 грн.

Актуальний курс американської та європейської валюти можна з таблиць, наведених нижче.