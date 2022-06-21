Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ

Букмекерська корпорація з російським корінням 1XBet у розпал війни отримала в Україні ліцензію на букмекерську діяльність, "у цьому їй сприяв Борис Баум, пов'язаний із заступником голови Держдуми РФ та спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим", - про це пише ДС із посиланням на розслідування InformNapalm.

"Офіційний" 1XBet працює в Україні від імені ТОВ "Твоя Беттингова компанія". ТОВ отримало ліцензію на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор. Власником її вважається Сергій Петрович Цибін, інформує Апостроф .

"1XBet – вкрай розрізнена структура із сотень компаній по всьому світу. Юридично у цієї махини немає кінцевого єдиного власника, і зв'язки також не фіксуються… Проте кінцеві власники цього бізнесу таки існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються 3 росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними у Брянську", - пише видання.

По діяльності 1XBet у РФ була кримінальна справа і засновники нібито перебувають у розшуку, але живуть на Кіпрі, ведуть там бізнес та будують 22-поверховий офіс для 1XBet. Справа в РФ нібито "була зам'ята після того, як 1XBet стало спонсором російського ФК "Динамо", який контролюється російськими силовиками... Зараз у РФ , не дивлячись на нелегальне становище 1XBet, працює їхній "клон" - 1XСтавка". Діяльність 1XBet, пишуть журналісти, "була зупинена у Великій Британії, у Кенії. А в США Американська асоціація кінематографістів звинуватила 1XBet у спонсоруванні піратства".

"Однак, попри такий шлейф, росіяни змогли отримати ліцензію в Україні, причому під час війни. У цьому їм допоміг Борис Баум – перший заступник голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)... Баум багато років працював топменеджером в енергокомпанії VS Energy, яку до 2021 контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков (зараз – депутат Держдуми, а раніше відомий як представник "Лужніковського" угруповання), Євген Гінер та Михайло Воєводін", - йдеться в матеріалі ДС.

VS Energy в Україні контролює частки в "Житоміробленерго", "Закарпаттіобленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Хмельницькобленерго".

У розслідуванні йдеться, що Баум "звів Семіохіна, Каршкова з Михайлом Спектором - ще одним вихідцем з "лужниківських". Зараз Спектор розвиває бізнес 1XBet в Україні. Він же і пролобіював у КРАІЛ отримання ліцензії для 1XBet. Оскільки поки що оформлялися папери, почалася широкомасштабна війна між Росією та Україною, росіянам довелося пообіцяти купити військові ОВДП на 500 млн грн".

"Від 1XBet була і ще одна пропозиція - дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності", - йдеться у розслідуванні.