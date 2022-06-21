Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ
Букмекерська корпорація з російським корінням 1XBet у розпал війни отримала в Україні ліцензію на букмекерську діяльність, "у цьому їй сприяв Борис Баум, пов'язаний із заступником голови Держдуми РФ та спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим", - про це пише ДС із посиланням на розслідування InformNapalm.
"Офіційний" 1XBet працює в Україні від імені ТОВ "Твоя Беттингова компанія". ТОВ отримало ліцензію на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор. Власником її вважається Сергій Петрович Цибін, інформує
"1XBet – вкрай розрізнена структура із сотень компаній по всьому світу. Юридично у цієї махини немає кінцевого єдиного власника, і зв'язки також не фіксуються… Проте кінцеві власники цього бізнесу таки існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються 3 росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними у Брянську", - пише видання.
По діяльності 1XBet у РФ була кримінальна справа і засновники нібито перебувають у розшуку, але живуть на Кіпрі, ведуть там бізнес та будують 22-поверховий офіс для 1XBet. Справа в РФ нібито "була зам'ята після того, як 1XBet стало спонсором російського ФК "Динамо", який контролюється російськими силовиками... Зараз у РФ, не дивлячись на нелегальне становище 1XBet, працює їхній "клон" - 1XСтавка". Діяльність 1XBet, пишуть журналісти, "була зупинена у Великій Британії, у Кенії. А в США Американська асоціація кінематографістів звинуватила 1XBet у спонсоруванні піратства".
"Однак, попри такий шлейф, росіяни змогли отримати ліцензію в Україні, причому під час війни. У цьому їм допоміг Борис Баум – перший заступник голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)... Баум багато років працював топменеджером в енергокомпанії VS Energy, яку до 2021 контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков (зараз – депутат Держдуми, а раніше відомий як представник "Лужніковського" угруповання), Євген Гінер та Михайло Воєводін", - йдеться в матеріалі ДС.
VS Energy в Україні контролює частки в "Житоміробленерго", "Закарпаттіобленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Хмельницькобленерго".
У розслідуванні йдеться, що Баум "звів Семіохіна, Каршкова з Михайлом Спектором - ще одним вихідцем з "лужниківських". Зараз Спектор розвиває бізнес 1XBet в Україні. Він же і пролобіював у КРАІЛ отримання ліцензії для 1XBet. Оскільки поки що оформлялися папери, почалася широкомасштабна війна між Росією та Україною, росіянам довелося пообіцяти купити військові ОВДП на 500 млн грн".
"Від 1XBet була і ще одна пропозиція - дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності", - йдеться у розслідуванні.
Як пишуть в InformNapalm, це "дасть можливість 1XBet розширити діяльність у всьому світі з-під української парасольки та дозволить відмивати гроші від операцій, проведених поза Україною". Розслідувачі повідомили, що Київська прокуратура веде слідство щодо діяльності "Твоєї беттингової компанії", але закликали звернути на ситуацію увагу СБУ та РНБО.