Спеціалісти, яких після війни найбільше потребуватиме ринок праці

Після війни в Україні деякі спеціалісти будуть найбільш затребувані на ринку праці. Окрім представників будівельних спеціальностей, для яких, поза сумнівом, у повоєнній Україні знайдеться вдосталь роботи, буде також високий попит і на низку інших спеціальностей.

Кого потребуватиме ринок праці: спеціалісти, яких після війни рватимуть з руками

В Україні від початку війни близько 5 млн громадян втратили роботу. При цьому близько половини підприємств перестали працювати, і ще частина тих, що продовжують функціонувати, працюють не на повну потужність. Відповідно, кількість вакансій на ринку праці дуже скоротилася. І лише в червні у цьому сегменті намітилось невелике пожвавлення.

Водночас вже тепер аналітики прогнозують підвищений попит на певних спеціалістів на повоєнному ринку праці. В першу чергу будуть затребувані спеціалісти, від яких залежатиме відновлення внутрішнього ринку, зазначають експерти.

Йдеться, зокрема, про таких спеціалістів:

  • будівельників;
  • працівників IT-галузі;
  • працівників виробничої та аграрної галузей;
  • спеціалістів сфери продажу;
  • спеціалістів транспортної сфери та логістики.
Кого потребуватиме ринок праці: спеціалісти, яких після війни рватимуть з руками

Причому більшість аналітиків вважає, що в цьому пріоритетному ряду найбільшою популярністю будуть користуватись будівельники, IT-спеціалісти та фахівці аграрної галузі. На них попит на ринку праці буде найвищим. Хоча й на решту перелічених спеціалістів попит також буде високим.

При цьому ще до війни намітилось зміщення центру тяжіння ринку праці у сегмент фізичної праці. У сфері інтелектуальної праці незмінним залишається попит хіба що на IT-спеціалістів. Є також попит на технарів – інженерів, фінансистів, маркетологів. Що ж стосується гуманітарної сфери, то ту криза перевиробництва володарів дипломів позначилась ще до війни.

Отже, ще зараз не пізно опанувати одну з тих спеціальностей, які будуть користуватися шаленою популярністю на ринку праці після війни.

Нагадаємо, з початком літа в Україні дещо активізувався ринок праці. Найбільше вакансій попонують у сфері роздрібної торгівлі.


Марченко Любов, Тудей





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