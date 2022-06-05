Цены на гречку: когда начнет дешеветь крупа

В магазинах начала исчезать популярная в Украине гречка. Весной крупа подорожала более чем в два раза: с 45 грн/кг в марте до примерно 100 грн/кг в конце мая. Но даже за подобные деньги найти ее сегодня непросто, сообщает Liga.net.

Гречка есть у западноукраинской компании «Наш Край». На сайте продается 400 г ТМ Varto за 42,90 грн (в пересчете на кг – 107,25 грн).

Дефицит продержится до начала нового урожая (конец августа – начало сентября), считают производители и ритейлеры. «Украина не импортирует сейчас гречку. Поэтому и дефицит будет до начала уборки урожая», – говорит руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Терра» Владимир Рубан.

Урожай гречки в 2021 году обеспечил 83% внутреннего потребления, подсчитала аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. В 2021 году было выращено 106 000 тонн гречихи, при объеме внутреннего потребления в 128 000 – 130 000 тонн.

Экспорт этого вида круп был незначителен – 1100 тонн, при импорте 22 000 тонн.

«Традиционно большие объемы гречихи поставлялись в Украину из РоSSии, однако с каждым годом объемы постепенно уменьшались и в 2021 году составили 12 000 тонн. Еще одним крупным экспортером является Казахстан, также давно представленный на нашем рынке», – говорит Литвин.

В Сильпо добавляют, что уже много лет для решения потребностей украинского рынка гречневая крупа импортировалась из Казахстана: «с началом войны логистические цепочки оборвались и сегодня доля импорта гречки близка к нулю. Но мы активно работаем над восстановлением».

На отсутствие гречки на полках магазинов оказал влияние и повышенный спрос как до войны, на фоне заявлений о ее скором начале, так и после начала. Практически каждая семья делала запас гречки не на один месяц. Это привело к стремительному росту цены и изменению объемов продаж, когда за месяц выкупили объемы 3-4 месяцев (после чего спрос начал снижаться)», – считает Светлана Литвин.

По данным Минагрополитики, на 26 мая уже засеяно 57 700 га гречки – это 70% посевных площадей 2021 года. Посевная еще продолжается и это не финальные цифры, темпы сева в этом году выше прошлогодних.

Цены с уборкой нового урожая, скорее всего, станут ниже, прогнозирует Владимир Рубан из Терра. «На рынок придут производители и торговцы, которые создадут конкуренцию, что позволит несколько снизить рыночную цену на несколько месяцев», – говорит он.