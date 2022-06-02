Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,1%. Как изменились цены на продукты и энергоносители

Инфляция в странах еврозоны в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится поднять стоимость заимствований впервые с 2011 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,1%. Как изменились цены на продукты и энергоносители
фото: dw.com

Инфляция бьет рекорды

Ожидается, что годовая инфляция в еврозоне составит 8,1% в мае 2022 года по сравнению с 7,4% в апреле, говорится в сообщении Евростата.

Ускорение инфляции произошло в основном из-за энергоносителей, подорожавших в мае на 39,2% по сравнению с 37,5% в апреле.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли в мае на 7,5% по сравнению с 6,3% в апреле, неэнергетические промышленные товары — на 4,2% (3,8%), услуги — на 3,5% (3,3%).

В каких странах больше всего подорожали продукты

Больше всего потребительские цены выросли в Эстонии (20,1%), Литве (18,5%) и Латвии (16,4%). В Германии индекс ускорился на 8,7%, во Франции — на рекордные 5,8%. Также рекордный рост цен оказался в Италии (7,3%) и Испании (8,5%), свидетельствует статистика Евростата.

Впервые с 2011 года ЕЦБ готовится поднять стоимость заимствований

В настоящее время базовая ставка составляет 0%, по маржинальным кредитам — 0,25%, по депозитам — минус 0,5%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что в июле и сентябре возможно повышение ключевой ставки на четверть пункта.

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