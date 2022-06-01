Поставщиков топлива на украинские АЗС стало больше в 2 раза

В Украине в мае 2022 года в 2 раза стало больше импортеров дизельного топлива и автогаза. По мнению директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, это должно помочь ликвидировать очереди на АЗС.

Поставщиков топлива на украинские АЗС стало больше в 2 раза

По его словам, резкое увеличение количества импортеров автомобильного топлива в Украину произошло благодаря отмене государственного регулирования цен. Кстати, госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо окончательно все же не отменили, его просто приостановили на 2 месяца.

Эксперт отметил, что если поставки дизельного топлива и автогаза увеличились, то с бензином ситуация другая. Почему? Дело в том, что странам Европы он нужен самим и пока нет необходимого объема для Украины.

Поставщиков топлива на украинские АЗС стало больше в 2 раза

Нужно отметить, что в мае бензин в Украину ввозили даже из Бельгии. Сергей Куюн не исключает, что это топливо придется ввозить издалека, через Нидерланды.

Напомним, дефицит топлива в Украине образовался в конце апреля после того, как роSSийские оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и железнодорожной инфраструктуры. Они хотели помешать поставлять топливо для Вооруженных сил Украины, но добились только очередей на АЗС.

Ранее сообщалось, что в Украине во время войны с роSSийскими оккупантами перестали проверять качество топлива на АЗС.


Максимов Віталій, Тудей

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