Вакансии в Польше: где платят на 40% больше

В Польше заждались украинских мужчин, поэтому начали предлагать их вакансии женщинам-беженкам. На польском рынке фиксируется острый дефицит персонала на некоторых вакансиях. Именно поэтому украинкам начали предлагать "мужскую" работу, за которую платят, как правило, выше минимальной зарплаты.

Украинским беженцам в Польше предлагают новые вакансии: где платят на 40% больше

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal сообщили, что больше всего "мужских" вакансий в логистической сфере.

Там женщинам предлагают работу комплектовщиц товаров на складах, операторов автопогрузчика, и всю смежную работу, которая не требует тяжелого физического труда.

Украинок даже отправляют на специальные курсы, где их быстро обучают торговле, логистике, некоторым техническим навыкам.

Получив необходимый сертификат, женщины в Польше могут устроиться карщиками (водителями погрузчика). Ранее эту позицию на предприятиях занимали в основном мужчины-украинцы. Заняв эту вакансию украинские женщины смогут получать на 40% больше, чем они бы устроились нянями, официантами или уборщицами.

Украинским беженцам в Польше предлагают новые вакансии: где платят на 40% больше

Также за последние месяцы в Польше вырос спрос на кадры в пищевой промышленности и электронной коммерции. В сфере обслуживания вакансий для женщин всегда хватает.

Без знания языка украинки смогут заработать в Польше около 3400-3600 злотых в месяц (23,5 – 25 тыс. грн). Со знанием польского можно рассчитывать на зарплату сразу на 20-30% больше.

Напомним, украинских беженцев в Польше лишают социальных выплат, если они покидают страну более чем на 30 дней.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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