Части внутренних переселенцев отменят соцвыплаты

Многие переселенцы уже вернулись домой и возобновили работу, информирует ZN.ua.

Части внутренних переселенцев отменят соцвыплаты
© НБУ / Flickr

Части граждан Украины, сменивших место жительства из-за войны, отменят соцвыплаты, сообщила министерка социальной политики Марина Лазебная в эфире всеукраинского новостного телемарафона, передает ТСН.

Со следующего месяца выплаты будут получать те внутриперемещенные лица, у которых жилье находится в районе боевых действий и они не могут туда вернуться.

Кроме того, выплаты продолжат получать те, у кого дома были повреждены из-за боевых действий.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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