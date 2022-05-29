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2022-05-29
Части внутренних переселенцев отменят соцвыплаты
Многие переселенцы уже вернулись домой и возобновили работу, информирует
Части граждан Украины, сменивших место жительства из-за войны, отменят соцвыплаты, сообщила министерка социальной политики Марина Лазебная в эфире всеукраинского новостного телемарафона, передает
Со следующего месяца выплаты будут получать те внутриперемещенные лица, у которых жилье находится в районе боевых действий и они не могут туда вернуться.
Кроме того, выплаты продолжат получать те, у кого дома были повреждены из-за боевых действий.
Анастасия Дэйна, ZN.ua