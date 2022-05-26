Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам

Украинские банки не будут повышать курс доллара к необоснованным значениям. Ведь если они установят слишком высокий курс, то рискуют потерять своих клиентов. Следовательно, даже после того, как Нацбанк разрешил продавать доллар по плавающему курсу, вряд ли банки рискнут сильно его повысить.

В НБУ рассказали, к какому курсу доллара готовиться украинцам

Такие соображения высказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Наше решение о разблокировании курсов безналичных операций граждан за границей создало одинаковые условия для украинцев, вынужденно находящихся за границей, и для оставшихся в стране", - пояснил глава НБУ.

При этом он отметил, что согласно данным НБУ, в апреле на одного украинца пришлось по 125 долларов безналичных расчетов. То есть, это – небольшая сумма, и больших потерь от плавающего курса доллара рядовые украинцы не понесут. Их расходы вырастут немного.

В НБУ рассказали, к какому курсу доллара готовиться украинцам

"Я видел в сети опасения, что банки поднимут курсы до необоснованно высоких уровней. Но мы понимаем, что так они сделать не смогут, ведь есть конкуренция за клиентов. Как следствие, ключевые игроки, если и подняли курсы для операций граждан за границей, то незначительно", - заметил Гелетий.

По словам заместителя главы НБУ, Нацбанк поддерживает фиксированный курс доллара, чтобы не дать ему бесконтрольно расти, ведь национальной экономике сейчас и так непросто. Благодаря фиксированному курсу цены на все вырастают не так быстро, как это могло бы быть. Банкир также добавил, что НБУ будет готов отпустить курс доллара, когда в стране создадутся предпосылки для этого. Такими предпосылками он назвал завершение горячей фазы войны и стабилизацию валютных поступлений.

Напомним, ПриватБанк заявил, что сохранит для своих клиентов фиксированный курс доллара, несмотря на решение НБУ.


Марченко Любов, Тудей

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