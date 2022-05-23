Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего платят в военное время

Несмотря на кризис на рынке труда, в Украине некоторые сферы экономики продолжают функционировать. Более того, в этих сферах за последний месяц выросли зарплаты. Подробно о перспективных вакансиях рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.

Средняя зарплата выросла у работников сферы бухгалтерии, управленческого учета, финансов предприятия, автомобильного бизнеса и сельского хозяйства. Есть также сферы, в которых заработная плата осталась на довоенном уровне.

Так, в отраслях производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла в мае до 16600 грн. В апреле она была на уровне 13300 грн. У медиков и фармацевтов уровень зарплат в мае вышел на средний уровень 18200 грн, с 14900 грн в апреле.

Положительная динамика роста средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятия. Специалистам в этих областях в мае предлагают в среднем 19 800 грн, тогда как еще в апреле их средние зарплаты были на уровне 17 500 грн.

Автомобильный бизнес тоже не стоит на месте. С начала войны зарплаты в этой сфере снизились более чем на 50%, но в мае средняя плата несколько повысилась – с 11 000 грн . до 14 500 грн

В сфере маркетинга, рекламы и PR средние зарплаты выросли с 26600 грн в апреле до 30800 грн в мае. Ощутимо увеличились предлагаемые зарплаты для директоров и руководителей – с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае.