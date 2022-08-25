В Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростання

Середня зарплата в Україні у більшості галузей демонструє тенденцію до стабілізації з червня, а восени очікується навіть підвищення окладів ключовим співробітникам та поступове повернення заробітних плат усіх працівників до довоєнного рівня. Лідером із середньої заробітної плати в Україні є Київ, інформує Апостроф .

Про це свідчать результати серпневого дослідження кадрового порталу grc.ua, пише "Обозреватель".

Незначне коливання середніх зарплат у серпні зберігається, проте загальний їхній рівень загалом уже зафіксувався. Великі зарплати в Україні традиційно в IT-сфері – у серпні середній оклад там збільшився на 22%, порівняно з липнем, до 92 800 грн.

Також заробітна плата зросла у керівників, яким у середньому пропонували наполовину більше, ніж у липні – 81 300 грн, а також представників сфери консалтингу – оклад збільшився з 32 300 грн у липні до 58 300 грн у серпні.

Високі зарплати також у бухгалтерів та фахівців з фінансів – у середньому їхня зарплата становить 27 300 грн. Для порівняння, у квітні оклад бухгалтерів становив у середньому 17 500 грн.