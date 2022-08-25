В Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростання

Середня зарплата в Україні у більшості галузей демонструє тенденцію до стабілізації з червня, а восени очікується навіть підвищення окладів ключовим співробітникам та поступове повернення заробітних плат усіх працівників до довоєнного рівня. Лідером із середньої заробітної плати в Україні є Київ, інформує Апостроф.

Про це свідчать результати серпневого дослідження кадрового порталу grc.ua, пише "Обозреватель".

Незначне коливання середніх зарплат у серпні зберігається, проте загальний їхній рівень загалом уже зафіксувався. Великі зарплати в Україні традиційно в IT-сфері – у серпні середній оклад там збільшився на 22%, порівняно з липнем, до 92 800 грн.

Також заробітна плата зросла у керівників, яким у середньому пропонували наполовину більше, ніж у липні – 81 300 грн, а також представників сфери консалтингу – оклад збільшився з 32 300 грн у липні до 58 300 грн у серпні.

Високі зарплати також у бухгалтерів та фахівців з фінансів – у середньому їхня зарплата становить 27 300 грн. Для порівняння, у квітні оклад бухгалтерів становив у середньому 17 500 грн.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїздіУкрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продажЗолоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грнВ Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
В Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літаВ Україні різко подешевшали огірки та помідори: скільки коштують овочі наприкінці літа
Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новомуОбмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому
Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євроБорель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Долар в Україні подешевшав: як змінилася вартість валюти у банках та обмінниках на День НезалежностіДолар в Україні подешевшав: як змінилася вартість валюти у банках та обмінниках на День Незалежності
В Україні прогнозується зниження цін на первинне житло: як зміниться вартість квартирВ Україні прогнозується зниження цін на первинне житло: як зміниться вартість квартир
Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 80 млн євроНідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 80 млн євро
В Україні з вересня подорожчає молоко: виробники назвали основні причини зростання ціни на продуктВ Україні з вересня подорожчає молоко: виробники назвали основні причини зростання ціни на продукт
Навчання під час війни: скільки коштує зібрати дитину до школи в Україні та за кордономНавчання під час війни: скільки коштує зібрати дитину до школи в Україні та за кордоном
Последние новости
Подгружаем последние новости