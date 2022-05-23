Вышло "красиво": в Monobank раскритиковали отмену фиксированного курса доллара

Соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике решение НБУ об отмене фиксированного курса для наличных валютных операций.

Как пояснил Гороховский, в приложении Monobank всегда был единый курс валют. Им пользовались и для операций с картами, и для обмена внутри приложения, и для ФЛП.

Однако ограничения от Нацбанка заставляют Monobank ввести разные курсы. Так выходит из-за того, что курс доллара не может отличаться более чем на 1% от курса НБУ по операциям в приложении и операциям ФЛП. А по карточным транзакциям и обмену в отделениях, которых Monobank не имеет, курс может отличаться.

"Ну и получается "красиво" – продавать валюту ФЛП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФЛПы "счастливы", – отметил Гороховский.

Кроме того, НБУ упразднил ограничения на продажу валюты клиентам под транзакции за рубежом.

"И здесь выходит "дилемма заключенного" – все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс по картам (~36-37 грн) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили. А нам еще, кроме прочего, нужно эту "красоту" запрограммировать", – добавил Гороховский.

Банкир сообщил, что для решения проблемы рассматривают следующий вариант: дать клиентам ФЛП валютную карту, чтобы они не продавали валюту по нерыночному курсу.

Гороховский призвал Нацбанк обсудить эти нововведения с банками.

Напомним, несколько дней назад Национальный банк постановлением НБУ №102 отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального не более чем на 10%, тем самым введя множественный валютный курс в Украине.

Эксперты настаивают на пересмотре решения относительно частичной отмены НБУ фиксированного курса. Нацбанк предупреждают об обвальной девальвации и советуют держать гривну в нынешнем режиме не больше месяца.