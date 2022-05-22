Квартира в Польше: сколько стоит жилье для украинских беженцев

Многие украинцы после начала войны с Россией нашли убежище в Европе. Одним из самых популярных направления для беженцев остается соседняя страна. Эксперты рассказали, какой суммой нужно располагать, чтобы купить квартиру в Польше .

В столице традиционно предлагают самое дорогое жилье. Купить квартиру в новостройке Варшаве можно по цене от 640 до 5900 долларов за квадратный метр.

По данным geoln.com, самый дешевый вариант – это новостройка в 8,5 км от центра Варшавы. Речь идет об апартаментах размером от 34 кв. м. Рядом есть школа и детский сад.

Максимально дорогой объект расположен в многоэтажке в 1,5 км от центра города. У дома есть подземный паркинг и зона для фитнеса. Размеры квартир - от 39 квадратных метров. Самое дешевое жилье здесь обойдется в 230,1 тысячи долларов. При этом в нем лишь черновой ремонт.

Собственная квартира в Польше дает возможность пользоваться преимуществами:

дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, прописавшись в своем жилье;

помогает в получении мультивизы;

позволяет приобрести автомобиль и зарегистрировать его по месту прописки.