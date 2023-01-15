Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень

На продаж виставили квартиру в Києві за майже півмільярда гривень. Житло складається з чотирьох кімнат, а також підсобних приміщень. Розташовані 165-метрові апартаменти у Печерському районі на території житлового комплексу закритого типу.

Квартиру вартістю 13 мільйонів доларів виставили на продаж на ресурсі DOM.RIA.

Квартиру загальною площею 165 квадратних метрів, що знаходится в Печерському районі на 17 поверсі 21-поверхового житлового комплексу, продають майже за півмільярда гривень. В оголошенні йдеться, що житлова площа квартири становить 120 квадратних метрів.

Крім того, перелічують такі переваги цього житла:

кухня площею 20 кв. м;

стіни з моноліту;

2 паркувальні місця в підземному паркінгу, які входять до загальної вартості.

При будівництві та в системі опалення житла використано найсучасніші енергозберігаючі технології, про ефективність яких більш ніж красномовно свідчать цифри.

Влітку витрати на комуналку у такій величезній квартирі становлять 1,1 тис. грн, а взимку вони не перевищують 2 тис. грн.

Крім просторої кухні-вітальні до складу житла також входять:

три окремі спальні;

два санвузли;

дві вбиральні;

пральна;

відкритий балкон.

Крім того, зазначається, що будинок оздоблений великими шматками натурального мармуру. А панелі виготовлені з італійського мореного дуба.

"Скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках. Панелі дерев'яні з італійського мореного дуба - везли з Італії шпон. Всі стіни і стелі - декор штукатурка, що дає свого роду багатство фактурі стіни. Найбільш топова система водоочищення води побутової і питна система, бойлер на 300 літрів", – наголошують в оголошенні.

Квартира, як уже було сказано, знаходиться в житловому комплексі закритого типу, в якому є все або майже все для приємного проведення часу. Зокрема, мешканцям цього комплексу доступні такі "плюшки":

великий басейн на даху будинку;

тренажерний зал;

сквер усередині будинку;

спортивний майданчик;

зона барбекю на даху будинку;

кінозал;

коворкінг;

підземний паркінг;

дитячий майданчик.

І, звичайно, вдень і вночі спокій елітних мешканців елітного будинку береже воєнізована охорона, повз яку навіть миша не проскочить.

Нагадаємо, до весни у Києві прогнозують різкий стрибок цін на оренду квартир. Якщо зараз там вартість орендованого житла нижча за довоєнну, то до весни вона повинна зрости на 10-15%.