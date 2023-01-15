Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
На продаж виставили квартиру в Києві за майже півмільярда гривень. Житло складається з чотирьох кімнат, а також підсобних приміщень. Розташовані 165-метрові апартаменти у Печерському районі на території житлового комплексу закритого типу.
Квартиру вартістю 13 мільйонів доларів виставили на продаж на ресурсі DOM.RIA.
Квартиру загальною площею 165 квадратних метрів, що знаходится в Печерському районі на 17 поверсі 21-поверхового житлового комплексу, продають майже за півмільярда гривень. В оголошенні йдеться, що житлова площа квартири становить 120 квадратних метрів.
Крім того, перелічують такі переваги цього житла:
- кухня площею 20 кв. м;
- стіни з моноліту;
- 2 паркувальні місця в підземному паркінгу, які входять до загальної вартості.
При будівництві та в системі опалення житла використано найсучасніші енергозберігаючі технології, про ефективність яких більш ніж красномовно свідчать цифри.
Влітку витрати на комуналку у такій величезній квартирі становлять 1,1 тис. грн, а взимку вони не перевищують 2 тис. грн.
Крім просторої кухні-вітальні до складу житла також входять:
- три окремі спальні;
- два санвузли;
- дві вбиральні;
- пральна;
- відкритий балкон.
Крім того, зазначається, що будинок оздоблений великими шматками натурального мармуру. А панелі виготовлені з італійського мореного дуба.
"Скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках. Панелі дерев'яні з італійського мореного дуба - везли з Італії шпон. Всі стіни і стелі - декор штукатурка, що дає свого роду багатство фактурі стіни. Найбільш топова система водоочищення води побутової і питна система, бойлер на 300 літрів", – наголошують в оголошенні.
Квартира, як уже було сказано, знаходиться в житловому комплексі закритого типу, в якому є все або майже все для приємного проведення часу. Зокрема, мешканцям цього комплексу доступні такі "плюшки":
- великий басейн на даху будинку;
- тренажерний зал;
- сквер усередині будинку;
- спортивний майданчик;
- зона барбекю на даху будинку;
- кінозал;
- коворкінг;
- підземний паркінг;
- дитячий майданчик.
І, звичайно, вдень і вночі спокій елітних мешканців елітного будинку береже воєнізована охорона, повз яку навіть миша не проскочить.
Нагадаємо, до весни у Києві прогнозують різкий стрибок цін на оренду квартир. Якщо зараз там вартість орендованого житла нижча за довоєнну, то до весни вона повинна зрости на 10-15%.