Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень

На продаж виставили квартиру в Києві за майже півмільярда гривень. Житло складається з чотирьох кімнат, а також підсобних приміщень. Розташовані 165-метрові апартаменти у Печерському районі на території житлового комплексу закритого типу.

У Києві продають 4-кімнатну квартиру майже за півмільярда гривень

Квартиру вартістю 13 мільйонів доларів виставили на продаж на ресурсі DOM.RIA.

Квартиру загальною площею 165 квадратних метрів, що знаходится в Печерському районі на 17 поверсі 21-поверхового житлового комплексу, продають майже за півмільярда гривень. В оголошенні йдеться, що житлова площа квартири становить 120 квадратних метрів.

У Києві продають 4-кімнатну квартиру майже за півмільярда гривень

Крім того, перелічують такі переваги цього житла:

  • кухня площею 20 кв. м;
  • стіни з моноліту;
  • 2 паркувальні місця в підземному паркінгу, які входять до загальної вартості.

При будівництві та в системі опалення житла використано найсучасніші енергозберігаючі технології, про ефективність яких більш ніж красномовно свідчать цифри.

У Києві продають 4-кімнатну квартиру майже за півмільярда гривень

Влітку витрати на комуналку у такій величезній квартирі становлять 1,1 тис. грн, а взимку вони не перевищують 2 тис. грн.

Крім просторої кухні-вітальні до складу житла також входять:

  • три окремі спальні;
  • два санвузли;
  • дві вбиральні;
  • пральна;
  • відкритий балкон.

Крім того, зазначається, що будинок оздоблений великими шматками натурального мармуру. А панелі виготовлені з італійського мореного дуба.

У Києві продають 4-кімнатну квартиру майже за півмільярда гривень

"Скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках. Панелі дерев'яні з італійського мореного дуба - везли з Італії шпон. Всі стіни і стелі - декор штукатурка, що дає свого роду багатство фактурі стіни. Найбільш топова система водоочищення води побутової і питна система, бойлер на 300 літрів", – наголошують в оголошенні.

Квартира, як уже було сказано, знаходиться в житловому комплексі закритого типу, в якому є все або майже все для приємного проведення часу. Зокрема, мешканцям цього комплексу доступні такі "плюшки":

  • великий басейн на даху будинку;
  • тренажерний зал;
  • сквер усередині будинку;
  • спортивний майданчик;
  • зона барбекю на даху будинку;
  • кінозал;
  • коворкінг;
  • підземний паркінг;
  • дитячий майданчик.
У Києві продають 4-кімнатну квартиру майже за півмільярда гривень

І, звичайно, вдень і вночі спокій елітних мешканців елітного будинку береже воєнізована охорона, повз яку навіть миша не проскочить.

Нагадаємо, до весни у Києві прогнозують різкий стрибок цін на оренду квартир. Якщо зараз там вартість орендованого житла нижча за довоєнну, то до весни вона повинна зрости на 10-15%.


Марченко Любов, Тудей





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