Депозиты в банках с роSSийским капиталом: в Фонде гарантирования рассказали о выплатах

В начале войны было принято решение о ликвидации сразу двух банков с роSSийским капиталом — МР Банка и Проминвестбанка. Из-за этого были риски повторения банкопада, но разум украинцев и доверие к системе одержали верх. Об этом рассказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в колонке для НВ.

«Когда в управление Фонда 25 февраля были переданы два банка, перед нашей командой встала задача номер один — обеспечить своевременные и полные выплаты гарантированного возмещения их вкладчикам. Ведь это было индикатором способности системы гарантирования реагировать на вызовы. То, как непросто это было (в условиях бомбардировок столицы, ограниченного доступа в центральные офисы этих банков и необходимости проведения эвакуации работников Фонда из самых горячих в то время точек пригорода Киева) оставлю за скобками. Трудно было всем. Но наконец Фонд начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам этих банков даже раньше предусмотренного законодательством срока. На сегодняшний день вкладчики уже получили более 50% общей гарантированной суммы — более 570 млн грн», - рассказала она.