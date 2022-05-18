Работа в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансий

В Греции готовы принять на работу около 50 тысяч украинцев. Однако столько наших сограждан там попросту нет. Из-за этого работодатели с Балкан ищут себе работников через польские кадровые агентства, которые не могут трудоустроить в Польше всех украинских беженцев.

Работа в Греции: курортная страна открыла 50 тысяч вакансий для украинских беженцев

В Греции начался активный сезон отдыха, который продлится до ноября. Многочисленные отели, кафе и зоны отдыха нуждаются в обслуживающем персонале, а его катастрофически не хватает. Сайты с вакансиями пестрят приглашениями на работу. Украинцев там берут охотно. Однако почти всюду есть одно условие - хотя бы начальные знания английского языка.

При этом обещают платить от 800 до 1200 евро, кое-где и больше. Все зависит от объема и характера служебных обязанностей. Среди женщин в основном ищут горничных и обслуживающий персонал на кухню. Для мужчин хватает вакансий садовников, водителей, сантехников. В некоторых небольших отелях предлагают работу семейным парам, правда без детей.

Работа в Греции: курортная страна открыла 50 тысяч вакансий для украинских беженцев

На сегодня в Греции нашли себе временное убежище около 25 тысяч беженцев из Украины. Около 10 тысяч из них уже получили разрешение на работу. Однако незаполненных вакансий еще очень много. А летний сезон вот-вот начнется. Поэтому греческие работодатели, зная о нашествии украинских беженцев в Польшу, обратились за помощью к полякам.

"Мы связались с компанией в Польше, которая работает со многими украинцами", - рассказал одному из СМИ руководитель отдела подбора персонала крупной греческой гостиничной группы.

Греция всегда пользовалась популярностью у любителей летнего отдыха. Теплое море, песчаные отмели, красивая природа, богатая история – все это привлекает туристов со всего мира. И единственное, что сегодня сдерживает греческую индустрию отдыха – это кадровый голод. Из-за невысоких зарплат местное население массово увольняется с работы, и отели остаются без обслуживающего персонала. Греческая молодежь не хочет работать за 800 евро в месяц в то время, как в их стране пособие по безработице составляет половину этой суммы. Многие молодые эллины предпочитают нигде не работать и жить на пособие.

Напомним, в некоторых странах Западной Европы работодатели платят украинцам не больше, чем в Греции. Однако там нет такого теплого моря и такой богатой древней истории.


Марченко Любов, Тудей

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