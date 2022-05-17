Аренда жилья в Польше: сколько стоят столичные квадратные метры

Стоимость аренды жилья в Польше в последнее время резко подорожала. Аналитики связывают это с большим наплывом беженцев из Украины. В том числе, и беженцев с деньгами. Из-за большого спроса аренда жилья в Польше стала дорожать.

О том, как меняются цены на аренду жилья в Польше рассказали специалисты с профильного сайта Otodom на примере Варшавы.

Так, наиболее высокая стоимость аренды жилья в польской столице была зафиксирована в первых числах апреля этого года. Тогда средняя цена арендованных квартир подскочила до баснословных 6,2 тысячи злотых. Это стало своеобразным ценовым рекордом.

После этого стоимость съемного жилья в Варшаве стала понемногу снижаться. И сейчас, полтора месяца спустя, она составляет в среднем уже 5,5 тысячи злотых. Однако это все равно существенно выше, чем было до 24 февраля. Тогда за аренду жилья в столице Польши нужно было в среднем заплатить 4,5 тысячи злотых.

Изменились не только цены, но и предпочтения арендаторов. Если до притока украинцев, квартиросъемщики в польской столице предпочитали просторное жилье площадью от 80 квадратных метров, то сейчас в тренде – квартиры небольшой площади. Наиболее высоким спросом пользуются квартиры площадью от 20 до 80 "квадратов".

Ну, а поскольку на крупногабаритные квартиры почти нет спроса, то и цена аренды такого жилья не растет. Зато на квартиры небольшой площади спрос остается высоким, потому и цена на них держится на высоком уровне.