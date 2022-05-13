Заправки компании Glusco передадут "Нафтогазу", - Шмыгаль

Кабмин готовит соответствующее решение.

Заправки компании Glusco передадут "Нафтогазу", - Шмыгаль
Фото: glusco.swiss

Кабинет министров готовит решение о передаче 172 заправок компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз».

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз». Это также поможет в преодолении дефицита горючего. У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы РоSSии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что в повестке дня - решение о возобновлении проверок в компаниях, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги. В частности, – в энергетике.

"Объясню, почему это решение принято. К сожалению, в правительство поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений. Поэтому здесь нужно быстро навести порядок", - добавил премьер.

Напомним, сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, неформально связываемого с Виктором Медведчуком.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

В июне прошлого года суд арестовал корпоративные права 28 связанных с Glusco компаний. Таким образом государство заблокировало продажу заправок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
Обещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSииОбещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSии
Оккупанты открыли в Мелитополе свой магазин и торгуют краденным с АТБ: известно имя и адрес руководителя компанииОккупанты открыли в Мелитополе свой магазин и торгуют краденным с АТБ: известно имя и адрес руководителя компании
Денис Шмыгаль: Украина уже договорилась о поддержке на $10 млрдДенис Шмыгаль: Украина уже договорилась о поддержке на $10 млрд
Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — ШмыгальУкраина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — Шмыгаль
РоSSия заблокировала в портах Украины миллионы тонн зерна — ШмыгальРоSSия заблокировала в портах Украины миллионы тонн зерна — Шмыгаль
Государство не будет повышать цены на газ для населения, – ШмыгальГосударство не будет повышать цены на газ для населения, – Шмыгаль
Арестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривенАрестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривен
FT: Энергетические компании ЕС готовятся платить РоSSии за газ рублямиFT: Энергетические компании ЕС готовятся платить РоSSии за газ рублями
Приватбанк выиграл суд у компании, выступавшей поручителем по сомнительному кредиту времен КоломойскогоПриватбанк выиграл суд у компании, выступавшей поручителем по сомнительному кредиту времен Коломойского
Правительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — ШмыгальПравительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости