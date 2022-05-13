Заправки компании Glusco передадут "Нафтогазу", - Шмыгаль

Кабинет министров готовит решение о передаче 172 заправок компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз».

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз». Это также поможет в преодолении дефицита горючего. У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы РоSSии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что в повестке дня - решение о возобновлении проверок в компаниях, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги. В частности, – в энергетике.

"Объясню, почему это решение принято. К сожалению, в правительство поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений. Поэтому здесь нужно быстро навести порядок", - добавил премьер.

Напомним, сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, неформально связываемого с Виктором Медведчуком.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

В июне прошлого года суд арестовал корпоративные права 28 связанных с Glusco компаний. Таким образом государство заблокировало продажу заправок.