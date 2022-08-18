Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні

Суд заарештував 308 об'єктів нерухомості які належать одній з найбільших мереж АЗС в Україні: заправні станції, склади та земельні ділянки, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки. Вартість арештованих корпоративних прав мережі сягає понад 50 млн гривень.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу Amic Energy, яка раніше належала російському «Лукойлу». Співробітники БЕБ з'ясували, що фактичним власником двох компаній, які займаються реалізацією паливно-мастильних матеріалів (ПММ), є громадянин РФ . А самі компанії пов'язані між собою.

Слідство встановило, що впродовж 2015-2022 років підприємства штучно завищували витрати, отримуючи кредити від споріднених структур, та зараховуючи до них відсотки за кредитами. Декларуючи збиткову діяльність в Україні, підприємства, водночас, перераховували на користь іноземної компанії премії, включені до вартості імпортованих ПММ.

Таким чином, загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що впродовж 2016-2021 років ці підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, власником яких є країна-агресор та товариство з РФ . У такий спосіб було легалізовано понад 1 млрд гривень.

Під час обшуків на підприємствах були вилучені договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Справу відрили за статтями про ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209) Кримінального кодексу України.