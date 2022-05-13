Проценты по кредитам в Украине стремительно выросли

В Украине, всего за месяц, банки существенно подняли проценты по кредитам. Ставки выросли в среднем почти на 6%. При этом объемы кредитования сократились совсем незначительно.

В Украине стремительно выросли проценты по кредитам: сколько теперь придется заплатить “сверху“

О том, как изменились проценты по кредитам, и кто сколько взял в долг, стало известно из оперативных данных Нацбанка Украины.

С начала войны в Украине населению кредиты в валюте не выдают. Их могут получить только предприятия, да и то не все. При этом кредиты в гривнах доступны для всех. Однако проценты по таким кредитам с каждым месяцем "кусаются" все больше.

Так, в апреле банки повысили кредитные ставки для населения на 5,9%: с 20,6% годовых, которые были в марте, до 26,5%.

При этом для предприятий проценты по кредитам также выросли, однако совсем не так разительно, как для населения. Даже после повышения они почти вдвое ниже ставок для населения. Так, в марте проценты по кредитам для предприятий в среднем составляли 13,2%. А в апреле этот показатель вырос до 13,8%, то есть всего на 0,6%.

В Украине стремительно выросли проценты по кредитам: сколько теперь придется заплатить “сверху“

Выросли также и ставки по валютным кредитам для предприятий: с 3,6% до 4,3% годовых.

Общий объем кредитов, выданных в апреле украинскими банками, получился несколько ниже мартовского. Однако снижение оказалось небольшим - всего на 0,1%.

Сокращение произошло за счет уменьшения кредитования населения – на 2,2%. А вот кредитование предприятий по сравнению с мартом выросло на 0,6%.

Напомним, monоbank восстанавливает для своих клиентов две довоенные кредитные программы - "Рассрочка" и "Покупка по частям". Monobank планирует направить на финансирование этих программ 10 млрд долларов.


Марченко Любов, Тудей

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