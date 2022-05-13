Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов

В Литве в связи с санкциями Евросоюза против РоSSии и Беларуси заморожено около 61,6 млн евро. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (РСФС) республики, передает Интерфакс-Украина.

Фото: forbes.ua

Замороженные активы

Как сообщается, сумма замороженных на прошлой неделе средств составила 22,6 млн евро.

По данным СРФЗ, в Литве из-за санкций против РоSSии финансовые ограничения применяются к семи юридическим лицам. Общая сумма их замороженных средств на счетах составляет более 18,95 млн евро и почти $3 млн.

Между тем общая сумма поступающих и подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей замороженных средств составляет почти 740 тыс. евро, $1,5 млн и 285 тыс. роSSийских рублей.

В Литве также используются санкции в отношении Беларуси. Так, замороженные счета четырех юридических и одного физического лица, общая сумма составляет 30,5 млн евро и $7,7 млн.