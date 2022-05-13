Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов
В Литве в связи с санкциями Евросоюза против РоSSии и Беларуси заморожено около 61,6 млн евро. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (РСФС) республики,
Замороженные активы
Как сообщается, сумма замороженных на прошлой неделе средств составила 22,6 млн евро.
По данным СРФЗ, в Литве из-за санкций против РоSSии финансовые ограничения применяются к семи юридическим лицам. Общая сумма их замороженных средств на счетах составляет более 18,95 млн евро и почти $3 млн.
Между тем общая сумма поступающих и подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей замороженных средств составляет почти 740 тыс. евро, $1,5 млн и 285 тыс. роSSийских рублей.
В Литве также используются санкции в отношении Беларуси. Так, замороженные счета четырех юридических и одного физического лица, общая сумма составляет 30,5 млн евро и $7,7 млн.
Лицам, подпадающим под санкции ЕС в отношении РоSSии, ограничена возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком.