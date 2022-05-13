Кого ищут работодатели в Украине и на какие зарплаты. Топ-5 востребованных специалистов

По данным сервиса robota.ua, по сравнению с 23 февраля, количество размещенных на сайте вакансий уменьшилось в пять раз и сейчас составляет 18 тыс. Об этом сообщила Юлия Далибук, Chief Editor в robota.ua, во время конференции « Мои финансы во время войны ».

Топ-5 популярных вакансий

По словам Юлии Далибук, начиная с апреля, на сервисе наблюдается стабильный прирост и вакансий, и резюме. Это говорит о возобновлении рынка труда.

Эксперт также подчеркнула, что ситуация на рынке труда сегодня очень динамичная. Если раньше список наиболее востребованных профессий оставался стабильным на протяжении целого квартала, то сегодня он меняется каждые две недели.

В топ-5 востребованных специалистов среди украинских работодателей на сегодняшний день входят:

веб-разработчик,

переводчик,

оператор call-центра,

копирайтер,

интернет-маркетолог.

Каждому региону присущи свои особенности. Так, в Киеве сейчас еще активно ищут дизайнеров, во Львове — диджитал-маркетологов, в Одессе — специалистов техподдержки, в Днепре — контент-менеджеров и веб-дизайнеров, в Виннице сейчас востребованы специалисты онлайн-чатов поддержки и преподаватели на отдаленную работу.

«Какими мы увидим этот топ-5 уже к концу мая, спрогнозировать трудно, все зависит от ситуации на фронте», — сказала Юлия Далибук.

Где предлагают большую зарплату

По словам эксперта, в январе средняя заработная плата по вакансиям составляла 14 грн., в апреле она выросла до 15?000 грн. То есть работодатели повысили планку доходов, которую предлагают своим работникам.

У кандидатов схожая ситуация. В январе они хотели в среднем 14?887 грн, в апреле — 15?144 грн.

Тенденция характерна для всех городов Украины, за исключением Киева и Львова. Здесь амплитуда колебания заработных плат несколько больше. К примеру, киевские работодатели в январе предлагали в среднем 15?000 грн, в апреле — 17?300 грн. А вот киевские поисковики снизили свои запросы. Если в январе они просили 17?300 грн, то в апреле несколько снизили планку — до 16?000 грн.

Совершенно иная ситуация во Львове и Львовской области. Работодатели в январе предлагали 13?000 грн, а в апреле 14?100 грн. Ожидания же кандидатов выросли гораздо более существенно. В январе они желали в среднем 12?000 грн, а в апреле уже 15?000 грн.

«Это можно объяснить тем, что Львов и Львовская область сейчас активно принимают внутриперемещенные лица. Многие из них — из Киева и Киевской области. Закономерно, что в этом регионе люди получали более высокую зарплату, поэтому они уже ожидаемо ищут более оплачиваемые предложения», — отметила Chief Editor в robota.ua.

Напомним

Война усугубила демографический кризис в Украине и навсегда изменит отечественный рынок труда.

По данным ООН , с начала войны 4,8 млн украинцев потеряли работу. Из них 1,2 млн — беженцы, бежавшие в соседние страны, а 3,6 млн — безработные, проживающие в Украине.

В случае эскалации боевых действий эта цифра может увеличиться до 7 млн. человек.