Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны. Статистика НБУ

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину объемы гривневых средств физических и юридических лиц в банках выросли на 21,3% и 2,7% соответственно. Об этом сообщает Нацбанк в телеграм-канале.

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«Мы сравнили оперативные данные по состоянию на 29 апреля с цифрами на начало года и на начало войны и получили следующие результаты. Объемы гривневых средств физических лиц ощутимо выросли в обоих случаях. Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте», — говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, средства юридических лиц с начала года уменьшились, преимущественно это произошло из-за дальнейших выплат зарплат при одновременном уменьшении выручки.

«В то же время, в течение двух месяцев войны в этой категории мы видим рост», — говорится в сообщении.

Напомним

Объемы гривневых средств физических лиц за 1 квартал 2022 года увеличились на 10,8% (+24,6% г/г). Самым существенным за квартал стал прирост в ПриватБанке, обеспечивший половину номинального прироста гривневых средств.

Объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился за квартал на 8,6% (в долларовом эквиваленте).

За квартал на 1,5 п.п. выросли ставки по гривневым средствам бизнеса, по которым были заметны оттоки.

В то же время, из-за заметного притока средств населения и низкой роли ценовых стимулов в условиях войны, банки снижали стоимость депозитов населения. Средняя ставка по 12-месячным депозитам населения в гривнах опустилась до 8,8% годовых, а спред между трехмесячными и годовыми депозитами сократился до 1,4 п.п.